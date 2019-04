Razzia in Bremen: Polizei stößt in leerstehendem Gebäude auf Hanfplantage

Spezialkräfte der Bremer Polizei stießen bei einer Durchsuchung in Huchting auf eine Hanfplantage.

In Bremen hat am Donnerstagabend eine Razzia stattgefunden. Dabei sind Spezialkräfte der Polizei auf eine Hanfplantage und mehrere technische Geräte gestoßen.

Bremen - Zeugen beobachteten, wie vermummte Spezialkräfte mit Maschinenpistolen im Anschlag ein Gebäude an der Straße „Am Huchtinger Bahnhof“ umstellten. Sie berichteten, dass ein Schlüsseldienst eingeschaltet wurde, um die Türen öffnen zu lassen.

Nachdem die Polizei am Donnerstagabend keine Details nennen wollte, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft Medienberichten zufolge am Freitag die Razzia und die Entdeckung einer Hanfplantage. Zwar seien keine Pflanzen in dem Gebäude gewesen, jedoch allerhand technisches Gerät.

In dem leerstehenden Gebäude soll sich nach Angaben von Anwohnern früher eine Bäckerei befunden haben soll. Weitere Details haben Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht herausgegeben.

gn/jdw