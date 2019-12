Schlag gegen Drogendealer: Polizei nimmt sieben Männer fest

Der Polizei Bremen ist erneut ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Bei Durchsuchungen diverser Wohnungen sind Drogen beschlagnahmt worden. Auch Festnahmen gab es.

Bremen - Gleich mehrere Wohnungen von mutmaßlichen Drogen-Kurieren sind am Mittwoch von der Polizei Bremen in den Stadtteilen Mitte und Huchting durchsucht worden. Dabei sind Drogen beschlagnahmt worden. Sieben Männer zwischen 19 und 29 Jahren sollen Teil eines Drogen-Lieferservices gewesen sein. Deshalb sind die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen worden.

Die Männer waren seit einiger Zeit im Visier der Ermittlungsgruppe „Straßendeal“ der Polizei Bremen. Nach Bestellung per Telefon sollen die Verdächtigen Drogen per Auto in Bremen und in Niedersachsen ausgeliefert haben. Am Mittwoch durchsuchten die Beamten sechs Wohnungen und das Lieferfahrzeug in Huchting und Mitte.

Polizei Bremen stößt auf Kokain und Marihuana

Die Polizisten fanden bei der Razzia Kokain, Marihuana, Bargeld und weitere Beweismittel. Die Polizei Bremen war mit mehr als 70 Beamten im Einsatz gegen den Drogenhandel. Gegen die mutmaßlichen Dealer ist ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln eingeleitet worden, berichtet die Polizei.

Die Polizei Bremen werde auch in Zukunft gegen den Drogenhandel vorgehen. Zuletzt führten die Beamten Anfang Dezember eine größere Razzia in Bremen durch. Dabei stießen sie auf mehrere Drogenbunker und reichlich Bargeld.

jdw