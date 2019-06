Razzia nach Entdeckung einer riesigen Cannabis-Plantage: Polizei ermittelt elf Täter

Die Entdeckung einer riesigen Cannabis-Plantage mit rund 13.000 Pflanzen sorgte in Bremen im November 2018 für großes Aufsehen. Jetzt führten Polizeikräfte Hausdurchsuchungen durch und ermittelten die Tätergruppe.

Bremen - Intensive Ermittlungen führten nach dem Ausheben der Cannabis-Plantage in einem Bunker im Bremer Stadtteil Sebaldsbrück zu der Tätergruppe, teilt die Bremer Polizei mit.

Auf Antrag der Bremer Staatsanwaltschaft schlugen rund 100 Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch Spezialkräfte, am Dienstagmorgen ab 6 Uhr in Bremen und Niedersachsen zu. Es wurden acht Wohnungen und Geschäfte durchsucht und Vermögensarreste in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro vollstreckt, so die Polizei weiter.

Durchsuchungen nach zwei entdeckten Cannabis-Plantagen in Bremen

Nach dem Cannabis-Fund im November 2018 ermittelte die Polizei eine elfköpfige Tätergruppe, die nach aktuellem Stand die Indoorplantage zur Aufzucht von etwa 13.000 THC-haltigen Pflanzen allein betrieben haben soll. Im April 2019 ist dann eine weitere Cannabis-Plantage mit 3.800 Pflanzen in Bremen-Nord aufgeflogen.

Spezialkräfte finden Munition, Drogen und Luxus-Autos vor

Bei sieben Beschuldigten im Alter von 25, 32, 34 und 60 Jahren stellten die Polizeikräfte Beweismittel und Vermögenswerte sicher. Darunter befanden sich scharfe Munition, mehrere Kilogramm Rauschgift, wie Cannabis, Kokain, Ecstasy, MDMA oder auch Amphetamine.

Außerdem sind acht Bankkonten, drei Luxus-Autos und eine Harley-Davidson gepfändet, Sicherungshypotheken in sechs Immobilien eingetragen worden. Auch 11.000 Euro Bargeld stellten die Ermittler sicher.

Die Ermittlungen gegen die verdächtige Tätergruppe dauern an.

Weiterer Einsatz in Bremen: Frau getötet

Wenige Stunden später ist die Bremer Polizei zu einem Kapitalverbrechen gerufen worden. In Blumenthal ist eine Frau getötet worden, die Mordkommission ermittelt.