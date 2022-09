Razzia auf der „Dilbar“: Ermittler durchsuchen Oligarchen-Yacht bei Bremen

Von: Fabian Raddatz

Die 155 Meter lange Motoryacht „Dilbar“ wurde in Bremen gefertigt. © IMAGO / Peter Seyfferth

Ermittler durchsuchen derzeit die Mega-Yacht „Dilbar“ des russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Das Schiff ankert derzeit in der Nähe von Bremen.

Bremen – Razzia auf der „Dilbar“: Medienberichten zufolge durchsuchen Ermittler zur Stunde die Oligarchen-Yacht „Dilbar“. Die 155 Meter lange Mega-Yacht (Wert: 500 Millionen Euro) ankert derzeit in der Lürssen-Werft in Berne, in der Nähe von Bremen. Dort wurde die „Dilbar“ festgesetzt, nachdem sie zuletzt aus Hamburg überführt wurde.

Hintergrund der Durchuchung sind demnach wohl Ermittlungen gegen den Besitzer der Yacht, der russische Multimilliardär Alischer Usmanow. Er wird verdächtigt, in Deutschland Steuern in der Höhe von rund 500 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Nun soll geprüft werden, wie oft und wann er sich auf der „Dilbar“, die in Bremen gefertigt wurde, aufgehalten habe.

Zudem wird dem gebürtigen Usbeken Usmanow vorgeworfen, gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen und Geldwäsche betrieben zu haben. Beamte hatten bereits in der vergangenen Woche unter anderem Usmanows Villen am Tegernsee durchsucht. Dabei sollen Unterlagen beschlagnahmt worden sein.