„Ich bin mega angepisst und verärgert“: Auch viel Kritik an Konzertabsage von Helene Fischer

Wegen einer Rippen-Fraktur muss Schlagerstar Helene Fischer kurzfristig den Auftakt ihrer „Rausch“-Tour in Bremen absagen. Die Fans nehmen Anteil, äußern jedoch auch scharfe Kritik.

Bremen – Aufgrund eines schweren Sturzes bei den Proben zu ihrer aktuellen Tour, muss Schlager-Star Helene Fischer den geplanten Tour-Start zur Konzertreihe „Rausch“ in Bremen am Dienstag, 21. März 2023 absagen. Damit fallen auch die Konzerte am Mittwoch und Donnerstag in der ÖVB-Arena in Bremen flach. Ihre Fans reagieren unter anderem im Video von kreiszeitung.de mit Besserungswünschen – aber auch mit Enttäuschung und Kritik in den sozialen Medien.

Auftakt von Helene-Fischer-Tour wegen Rippenfraktur abgesagt: Konzerte in Bremen und Köln verschoben

Tournee-Start angesagt: Diese Nachricht hat viele Helene-Fischer-Fans, die eigentlich zu einem der drei Konzerte des Tourauftakts in Bremen erscheinen wollten, schockiert. Wie die Sängerin kurzfristig am Montag auf Instagram mitteilte, hat sie sich bei den Tour-Proben eine Rippen-Fraktur zugezogen. Zu kurzfristig für viele Schlager-Fans.

„Kannst du den Rest bitte pünktlich absagen?“: Fans reagieren auf Konzert-Aus von Helene Fischer

So kritisieren einige Instagram-Nutzer in der Kommentarspalte unter dem Post des Schlagerstars die überraschende Nachricht der Absage. „Kannst du den Rest dann aber gegebenenfalls bitte pünktlich absagen?“ Ein anderer nimmt Anteilnahme der bereits angereisten Fans. „Ich verstehe, dass die Gesundheit vorgeht, das ist natürlich am wichtigsten, aber mir tun auch die Fans leid, die jetzt schon in Bremen sind oder auf dem Weg dorthin und die jetzt eventuell auf den Hotelkosten etc. sitzen bleiben.“

„Ich bin mega angepisst und verärgert“: Konzerte nach Unfall von Helene Fischer in Bremen und Köln verschoben

Nach Angaben des Veranstalters sind die Nachholtermine in Bremen vom 10. bis 12. Mai angesetzt. Alle Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten. Neben den drei geplanten Konzerten in Bremen müssen aber auch die Shows in Köln verschoben werden. Sie sollen vom 25. August bis 2. September nachgeholt werden.

Schlagerstar Helene Fischer muss aufgrund einer Rippen-Fraktur kurzfristig ihren Tourstart in Bremen absagen. Viele Fans sind jedoch bereits in die Hansestadt gereist. © Ervin Monn/Bildagentur Monn/Imago

Und auch die Fans in Köln kritisieren die kurzfristige Absage scharf: „Bin trotzdem in Köln am Wochenende, denn die Absage kommt etwas zu spät“, oder „Warum sagt man erst heute die Konzerte ab? Diese Rippenfraktur besteht doch sicher nicht erst seit heute?“ ist in der Kommentarsektion zu lesen. Eine andere Nutzerin schreibt: „Ich bin mega angepisst und verärgert. (...) Was gibt auch viele Leute, die ihren Arbeitsdienst, um bei dir auf dem Konzert sein zu können, geändert haben oder extra Urlaub genommen haben.“

Ob der deutsche Popstar ihre Rippenfraktur in Bremen erlitten hat, oder sie schon länger besteht und erst jetzt bei den letzten Proben in der Hansestadt aufgefallen ist, dass ein Konzert in der Form nicht möglich ist, ist bisher unklar.

Unfall von Helene Fischer: Fans nehmen Anteil an Rippen-Fraktur

Helene Fischer bittet derweil um Verständnis: „Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich losgeht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht“. Ihren Tour-Auftakt feiert Helene Fischer nun am 11. April in Hamburg.

Auf eine spektakuläre Show von Helene Fischer haben sich bereits viele Fans in Bremen und Köln gefreut. Diese Konzerte müssen jedoch aufgrund einer Rippen-Fraktur verschoben werden. © Andreas Weihs/Imago

Viele Fans zeigen jedoch auch Anteilnahme mit der Verletzung ihres Stars. Vor dem Tourbus in Bremen versammelten sich einige Schlagerfreunde, um Helene Fischer eine gute Besserung zu wünschen. „Es war schon eine Schocknachricht“, berichtet eine junge Frau, die sich bereits zwei Jahre auf das Konzert in Bremen gefreut habe. Jedoch sei es auch in Ordnung, wenn die Sängerin nur so auf die Bühne käme und etwas tanze. „Wir brauchen nur dich!“, unterstreichen die Fans in Bremen im kreiszeitung.de-Video.

Helene-Fischer-Tour mit 71 Konzerten geplant: „Hauptsache, du wirst schnell wieder gesund!“

Auch auf Instagram ist die Anteilnahme groß: „Die Tour ist mir so egal! Selbst wenn die Tour erst 2024 ist! Hauptsache, du wirst schnell wieder gesund!“ oder „Selbst wenn eine Tour ohne Show, wo nur der Gesang im Fokus steht, anstehen sollte, wäre das genauso wunderschön“ ist dort neben der Kritik ebenfalls zu lesen.

Laut Veranstalter verletzte sich Helene Fischer bei artistischen Proben: Auf den 71 Konzerten ihrer „Rausch“-Tour durch Deutschland, Schweiz und Österreich, soll Helene Fischer von den Künstlern des Cirque du Soleil unterstützt werden.