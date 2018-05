„Mein Kunst-Stück“ mit Gertrud Schleising und ihrer Collage „Invitation“

Kleid und Handhaltung passt Gertrud Schleising an ihr Bildmotiv an.

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Invitation“ heißt Gertrud Schleisings Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Zentrale Figur ist eine Frauengestalt. Ihre Körperhaltung erinnert an die „Venus“ von Renaissance-Maler Sandro Botticelli.

Die Collage „Invitation“ stellte Gertrud Schleising im vergangenen Jahr fertig. In jedem Teil des 1,20 Meter mal 1,60 Meter großen Werks gibt es etwas zu entdecken. Hasen, Landschaften, Gesichter und Wörter arrangiert Schleising als Applikation oder in Öl über einen längeren Zeitraum. „Zwischendurch lasse ich Bilder ruhen, um eine neue Sicht zu entwickeln.“

Die „Venus“ taucht nicht nur mehrfach in der Collage auf, sondern auch überall im Atelier. Es gibt sie von Botticelli, von Lucas Cranach, in männlicher Gesellschaft, zerstückelt und als Ausschneidebogen. „2009 war das astronomische Jahr der Venus. Seitdem beschäftige ich mich mit ihr“, sagt die Künstlerin. Gerade in Form von Ausschneidebögen könne man in einem Bild viel entdecken. „Beim Zerschneiden zeigt es sich anders als in der Gesamtwahrnehmung. Es hat etwas Analytisches.“ Für den Betrachter eröffne eine Collage viele verschiedene Einstiegsmöglichkeiten.

Themen von „Invitation“ sind unter anderem das weibliche Schönheitsideal und die Rolle der Frau. „In der Kunst sind Frauen schlecht platziert, ob als Muse oder als Künstlerin“, sagt Schleising. „Auch heute dominieren Männer den Kunstmarkt.“ Eine Rolle spiele dabei die meist andere Biographie von Frauen. Sie würden oft nach der Familienzeit richtig produktiv, hätten dann aber auf dem Markt kaum mehr eine Chance.

Schleisings Weg zur bildenden Kunst führte über Tanz und Theater. Die gebürtige Berlinerin wuchs in einem religiös geprägten Elternhaus auf. Mit der Kunst fand sie einen Raum, in dem sich Sachen denken und darstellen ließen, die in der Realität tabu waren. Mit 13 Jahren wollte Schleising Tänzerin werden. Trotz einer Tanzausbildung, die sie als Schülerin machte, überzeugte die Mutter sie, in den Beruf des Bühnenbildners hineinzuschnuppern. Doch Schleising brach das Vorlehrjahr ab und begann ein Studium der Freien Kunst.

Heute beginnt ihr Künstleralltag in der Regel mit Büroarbeit. Danach fährt die 54-Jährige in ihr computerfreies Atelier. Zwei- bis dreimal pro Woche geht sie zum Tanztraining. „Das brauche ich, um fitzubleiben. Es ist aber auch für meine künstlerischen Performances wichtig.“ Schleising ist bekannt für ihre Aktionskunst zu politisch-gesellschaftlichen Themen. „Dafür sammle ich Eindrücke, schüttle sie wie in einem Kaleidoskop und transportiere sie in meinen Veranstaltungen.“

Ob wir Kunst brauchen? „Kunst kann ein Hilfsmittel für die Freiheit im Kopf sein. Denn sie bietet eine Spielfläche, in der man keine Konsequenzen zu erwarten hat. Und man kann durch intuitive Wahrnehmung etwas finden, was zur Bewältigung des eigenen Lebens wichtig sein kann.“

Zu den Künstlern, die für Schleising besonders bedeutend sind, zählen die Worpsweder Malerin Paula Modersohn-Becker (1876 bis 1907) und der Expressionist Paul Klee (1879 bis 1940). Paulas Porträts und ihre Entschlossenheit, mit der sie sich in dem ungünstigen Umfeld tapfer durchschlug, beeindruckten Schleising. An Klee gefällt der Bremerin dessen Bildkomposition: „Seine Bilder haben etwas Spielkalbhaftes. Sie erinnern an eine eher musikalisch-choreographische Komposition.“

Wenn Schleising jemandem ein Werk als Botschaft schicken sollte, dann ginge in Anbetracht der großen Aufgabe der Integration eine 3D-Collage an die Partei „Die Linke“: „Um die Integration der vielen Menschen zu erleichtern, muss man vielleicht den Rahmen, in den integriert werden soll, etwas öffnen. Ich möchte dazu ermutigen, diese Ideen und Ideale wachzuhalten.“