Produzentengalerie im Ostertor öffnet wieder

Der Möbelgestalter Martin Wilmes ist in dieser Saison in der Produzentengalerie „Raum“ im Ostertor vertreten.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Verschiedene Bremer Kunsthandwerker eröffnen zur bevorstehenden Herbst- und Wintersaison am Ostertorsteinweg 68 wieder die Produzentengalerie „Raum“. Neben der Keramikerin Frauke Alber mit ihren feinen Porzellanarbeiten sind dieses Mal Ruprecht Holsten und Martin Wilmes mit Metall- und Holzarbeiten dabei. Eröffnung: Sonnabend, 8. September, 11 bis 16 Uhr. Die Galerie bleibt dann bis März 2019 im Ostertorviertel.

„In diesem Jahr wird es viele neue Arbeiten geben“, sagt Frauke Alber. „Im Ladengeschäft des historischen Jugendstilgebäudes wird angesprochen, wer sich im Alltag gern mit Objekten und Nutzgegenständen umgibt, die sich vor allem durch handwerkliches Können, leidenschaftliche Gestaltung, Liebe zum Material und nicht zuletzt Nachhaltigkeit auszeichnen“, heißt es in einer Ankündigung.

Martin Wilmes, der sein Atelier im „Künstlerhaus“ (Am Deich, Neustadt) hat, präsentiert in der Galerie eine Reihe von Arbeiten aus eigener Fertigung: Hocker, Tabletts, Klemmbretter, Messer- und Schlüsselhalter, die „das ästhetische Potenzial des Materials Holz neu ausloten und durch Funktionalität und Dauerhaftigkeit bestechen“, wie es vorab heißt.

Der Schmied und Gürtler Ruprecht Holsten fertigt Einzelstücke und Kleinserien aus Stahl und Messing für Wohnraum, Küche und Garten: Schalen und Vasen, Uhren, Bratpfannen, Stövchen und Leuchter. „Besonders charakteristisch für seine wunderbaren metallenen Alltagsbegleiter: roh geschmiedete dunkle Flächen sind gefasst von edel polierten Rändern“, so Alber.

Die drei Kunsthandwerker freuen sich zudem darauf, in ihrer Galerie auf Zeit auch „all das zu zeigen, was sie über Jahre bei ihren Begegnungen mit anderen Gestaltern begeistert hat“.

Und so ergänzen die Gäste aus ganz Deutschland das Angebot durch Messer, Glasobjekte, Silberobjekte, Backformen, Tischwäsche, Lichtobjekte, Sitzkissen, Taschen, Bücher, Postkarten und Fotoarbeiten.

Kurzum: „Die Auswahl ist üppig und variantenreich“, verspricht Alber. Die Galerie öffnet montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 16 Uhr.

Hock erstmals bei „Jazz on Board“

Premiere bei „Jazz on Board“ auf dem Theaterschiff an der Tiefer: Heute, Montag, begrüßt der Saxophonist und Gastgeber Dirk Piezunka erstmals den Schlagzeuger Heinrich Hock als „Special Guest“ an Bord. Hock, Jahrgang 1944, spielt seit mehr als 20 Jahren in der Band „GSQ“ des Bassisten Günther Späth. In den 70er und 80er Jahren trommelte Hock in der legendären Band „Jazztrack“ sowie in Toto Blankes‘s „Electric Circus“. Auf dem Theaterschiff spielt er heute mit Piezunka, dem Pianisten Jens Schöwing und – eben – dem Bassisten Günther Späth. Auf dem Programm stehen unter anderem Modern-Jazz-Kompositionen des amerikanischen Saxophonisten Wayne Shorter. „Jazz on Board“ beginnt – wie gewohnt – um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Tanz im Glück“ in der Überseestadt

„Perlentaucher Jörg Gebauer fischt im musikalischen Aquarium“, heißt es in einer Vorschau zu „Tanz im Glück“ im „Roten Salon“ an einem besonderen Ort – im Speicher XI in der Überseestadt. „Der erfahrene DJ bringt einen Flow aus groovebetonten Stücken auf die Tanzfläche, die eine positive Atmosphäre vermitteln“, so die Ankündigung.

Die Party beginnt am Sonnabend, 8. September, um 20 Uhr. Eintritt: sieben Euro an der Abendkasse.

„Die Partyreihe ,Tanz im Glück‘ wendet sich vornehmlich an ein ,erwachsenes‘ Publikum, es geht früh los, es gibt reichlich Sitzmöglichkeiten und viel Platz zum Tanzen“, so der DJ Gebauer über sein Konzept. Und weiter: „Ganz zentral ist bei ,Tanz im Glück‘ aber auch die Atmosphäre, deren Anmutung nicht die eines lauten und dunklen Club-Kellers ist, sondern die eines ,schönen‘, etwas nostalgischen Tanzsalons mit hochwertigem Holzschwingboden, mit leckeren Bio-Getränken – alkoholisch und nicht alkoholisch – und dezenten Lichteffekten.“