„Raum“ für Schönes im Bremer Ostertor

Von: Thomas Kuzaj

Das Jugendstilhaus am Ostertorsteinweg 68 – Heimat der Produzentengalerie „Raum“ – aus Sicht der Bremer Hauszeichnerin Isa Fischer (Detail). © Fischer/Galerie Raum

Bremen – Zeit für schöne Dinge! „Raum“, die temporäre Bremer Produzentengalerie für (Kunst-)Handwerk und Design, geht in ihre elfte Saison. Einmal mehr öffnet sie im Jugendstilhaus am Ostertorsteinweg 68 im Viertel. Die Bremer Keramikerin Frauke Alber, der Holz- und Möbeldesigner Martin Wilmes und der Metallgestalter Ruprecht Holsten präsentieren ihre Arbeiten.

Die neue „Raum“-Saison beginnt am Sonnabend, 2. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags 14 bis 18.30 Uhr, sonnabends 11 bis 16 Uhr. Die Galerie bleibt bis zum März 2024 im Ostertor.

Neben eigenen Arbeiten stellt das Betreiber-Trio einmal mehr „wunderbares professionelles Kunsthandwerk aus ganz Deutschland“ vor, so Keramikerin Alber. „Gut gestaltete Alltagsbegleiter für Tisch und Tafel.“ Im Sortiment seien „mundgeblasenes Glas aus Berlin, robuste Ledertaschen aus Süddeutschland, Drucke aus dem Westen, Fotografien aus Frankfurt, fein Gewebtes aus dem Oldenburger Land“. Raum im „Raum“ bekommt in diesem Jahr zudem die Bremer Hauszeichnerin Isa Fischer, die – eben – Zeichnungen und Postkarten mit Bremer Motiven anbietet.

20 Variationen des Themas „Espressotasse“

Beim Geschirr liegt in dieser Saison ein Schwerpunkt auf dem Thema „Espressotasse“, so Alber weiter. Das Galerie-Team präsentiere Tassen-Variationen von gut 20 Kunsthandwerker-Kollegen aus ganz Deutschland. Auf diese Weise zeige man „an einem Produkt, wie vielfältig die Gestaltungsmöglichkeiten im guten Kunsthandwerk sind“. Alber: „Ganz besonders freuen wir uns, dass die bekannte Keramikerin Sonngard Marcks aus Wolfenbüttel erstmalig in Bremen ihre Arbeiten zeigt.“