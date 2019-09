Rauchsäulen über dem Bremer Osten

Bremen - Von Jörg Esser. Dauerstress für die Bremer Feuerwehr: Gleich zu zwei Bränden mussten am Montag Großaufgebote ausrücken. Über dem Bremer Osten löste eine riesige Qualmwolke die nächste ab.

Zunächst brannte es am frühen Nachmittag im Kristallpalast am Weserpark. Der Brand war just unter Kontrolle, da ertönten wieder die Signalhörner der Feuerwehrfahrzeuge: Am frühen Abend schickte die Leitstelle das nächste Großaufgebot los – zum Gelände der ehemaligen Fleischwarenfabrik Könecke in Hemelingen. Dort brannte ein altes Produktionsgebäude. Eine Person wurde mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Reihe nach: Gegen 15 Uhr brach ein Feuer in zwei technischen Betriebsräumen des Kristallpalasts am Weserpark in Osterholz aus, in dem unter anderem das Cinestar-Kino und ein Bowlingcenter untergebracht sind. Dichter Qualm zog über die Straßen und war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr meldete eine „Großlage“. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer zwei Stunden später unter Kontrolle. Es gab keine Verletzten. Nachlöscharbeiten dauerten in den Abendstunden an. Kinosäle waren den Angaben zufolge verraucht. Wann das Multiplex-Kino wieder öffnen kann, ist bislang unklar. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf mehrere 100 000 Euro. Der Betrieb im Einkaufszentrum Weserpark lief laut Centermanagement ohne Beeinträchtigungen.

Die Zeichen standen auf Entspannung. Doch nur kurz. Gegen 18.47 Uhr wurde die Feuerwehr aus Hemelingen alarmiert. Dort brannte es auf dem ehemaligen Produktionsgelände der Fleischwarenfabrik Könecke zunächst „in voller Ausdehnung“. Eine 50 Meter mal 100 Meter große Lagerhalle mit Maschinen und Maschinenteilen fing Feuer. Feuerwehr-Sprecher Michael Richartz sprach von einem „Riesen-Rauchpilz“. Eine Person erlitt laut Feuerwehr eine Rauchgasvergiftung. Ein benachbartes Bürogebäude wurde gesichert, mehrere Nachbarhäuser wurden evakuiert.

Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Wohnungen nicht zu verlassen. Auch Klimaanlagen und Lüftungen sollten abgeschaltet werden.

Die Hastedter Heerstraße war vom Sebaldsbrücker Bahnhof bis zur Föhrenstraße gesperrt. Die Straßenbahnen der Linien 2 und 10 wurden umgeleitet. Beide Linien fahren ab Bennigsenstraße über Georg-Bitter-Straße und Weserwehr zurück zur Bennigsenstraße und nach Gröpelingen.

Der Einsatz werde noch eine Weile andauern, sagte Richartz am Abend. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unbekannt.

