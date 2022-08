„Rauchsäule über Bremen“ nach Großbrand in den Industriehäfen

Von: Bjarne Kommnick

In Bremen ist es an den Industriehäfen am Freitagnachmittag zu einem Großbrand gekommen. © picture alliance/dpa/NWM TV

Am Freitagnachmittag ist es in den Bremer Industriehäfen zu einem Großbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Grund: Ein brennender Reifenstapel.

Bremen – In den Bremer Industriehäfen ist es am Freitagnachmittag in einem Recyclingbetrieb zu einem Autoreifen-Großbrand gekommen. Deshalb habe sich laut Angaben der Feuerwehr Bremen starker Rauch entwickelt: „Die Rauchsäule steht über Bremen“, so ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Abend.

Stadt Bremen Fläche 326,7 km² Bevölkerung 569.352 Höhe 12 m

Großbrand an Industriehäfen: Große Rauchwolken über Bremen

Demnach habe sich ein rund 40 mal 4 mal 20 Meter großer Autoreifen-Stapel entzündet. Insgesamt seien rund 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, deshalb habe das Feuer gut eingedämmt werden können und ein zweiter Reifenstapel vor dem Feuer bewahrt werden.

Zunächst hatten die Behörden eine amtliche Warnung an die Bevölkerung gesendet. Darin hieß es, dass Rauchgase an den Industriehäfen gefährend sein könnten und es empfohlen sei, das Gebiet weiträumig zu meiden. Die Rauchwolke sei in Richtung Nord-West nach Burglesum gezogen.

Recyclingbetriebs-Mitarbeiter mit Rauchgas-Vergiftung nach Großbrand an Industriehäfen

Gegen 19 Uhr meldete die Feuerwehr: „Das Feuer ist unter Kontrolle. Messungen der Luft waren überall unbedenklich, starker Geruch ist trotzdem wahrzunehmen“. Auch die Warnung wurde darauf hin wieder aufgehoben. Ein Mitarbeiter des Recyclingbetriebes sei mit einer Rauchgas-Vergiftung in ein Krankenhaus gekommen, wie „butenundbinnen.de“ berichtet hatte.