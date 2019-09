Raubüberfälle im Bremer Norden: Kripo prüft Zusammenhänge

In Bremen-Nord ereigneten sich gleich zwei Raubüberfälle ähnlicher Art.

Zu zwei Raubüberfallen ist es im Bremer Norden gekommen. In beiden Fällen konnten die Täter flüchten, die Bremer Polizei sucht nach Zeugen für die Straftaten.

Bremen - Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Bremer Stadtteilen Vegesack und Burglesum. Fußgänger sind jeweils von einer Gruppe von drei bis vier Männern bedroht und ihrer Wertsachen beraubt worden, teilt die Polizei mit.

Raubüberfall mit Messer in Bremen-Schönebeck

Zunächst waren gegen 23.30 Uhr zwei Männer, 40 und 41 Jahre alt, in der Straße Braut-Eichen im Bremer Ortsteil Schönebeck unterwegs. Plötzlich kamen drei bislang unbekannte Räuber auf sie zu und bedrohten ihre Opfer mit einem Messer und einem Schlagstock.

Das Trio forderte die beiden Männer auf, ihre Wertsachen abzugeben. Danach flüchteten die Männer mit der Beute in Richtung Herbartstraße. Laut Beschreibung seien die Männer etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur gewesen. Sie trugen schwarze Kleidung.

Ähnlicher Überfall in Bremen-St. Magnus

Knapp zwei Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Raubüberfall im Bremer Stadtteil St. Magnus. Zwei Männer, 20 und 22 Jahre alt, gingen gegen 1.25 Uhr durch die Kastanienallee, als sie von vier Männer verfolgt und angesprochen wurden. Die Opfer sind mit einem Messer bedroht worden. Sie sollten ihre Handys und Geld herausgeben.

Der 20-Jährige ergriff die Flucht und verständigte die Polizei. Die Räuber flüchteten mit den Wertsachen des 22-Jährigen in Richtung Knoops Park. Das Quartett wird als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung und waren mit Sturmhauben und Tüchern maskiert.

Kripo Bremen sucht Zeugen für Raubüberfalle

Die Kriminalpolizei Bremen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Zusammenhänge beider Taten im Bremer Norden. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 entgegen.

jdw

