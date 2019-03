Raubüberfall in Bremer Neustadt: Unbekannter bedroht Kassiererin mit Waffe

Ein junger Räuber hat in der Bremer Neustadt einen Schreibwarenladen überfallen.

Raubüberfall am helllichten Tag in der Bremer Neustadt - ein unbekannter Täter bedrohte eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Ein Unbekannter hat am Montagvormittag einen Schreibwarenladen in der Bremer Neustadt überfallen. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einer Schusswaffe und flüchtete über die Thedinghauser Straße, wie die Polizei berichtet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr in dem Laden an der Gottfried-Menken-Straße. Der Täter betrat das Geschäft und bedrohte die 52 Jahre alte Kassiererin mit einer schwarzen Schusswaffe. Die Frau händigte das Geld aus der Kasse aus. Er verstaute das Bargeld in einem Stoffbeutel und flüchtete.

Polizei fragt nach verdächtigen Beobachtungen

Der Räuber soll etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Es war maskiert, schlank. Er trug dunkle Kleidung.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888.

jdw