Raubüberfall in Walle: 28-Jähriger mit Messer bedroht

Bremen - Mindestens zwei Personen haben am Sonntag einen 28-jährigen Mann in Walle mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Das 28-jährige Opfer ging am frühen Sonntagmorgen zum Polizeirevier in Walle und gab an, dass er gegen 5.45 Uhr von mindestens zwei Unbekannten im Bereich der Landwehrstraße überfallen worden sei.

Die Männer sprühten dem 28-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und entrissen ihm das Handy. Dann schlugen sie ihm mehrfach in den Bauch und hielten ihm ein Messer von hinten an den Hals. Die Räuber forderten dann die Geldbörse des 28-Jährigen. Nachdem er diese herausgab, ließen sie von ihm ab und flüchteten Richtung Stadtmitte. Das teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich Landwehrstraße oder der näheren Umgebung gegen 5.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa