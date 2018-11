Bewaffneter Räuber überfällt Spielothek in Vegesack

Bremen - Mit einer Schusswaffe in der Hand hat ein Unbekannter eine Spielothek in Vegesack ausgeraubt.

Der maskierte Räuber überfiel die Spielothek an der Sagerstraße am Donnerstag gegen 11.30 Uhr. Der Mann bedrohte einen 21 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld aus der Kasse, heißt es in einer Meldung der Polizei. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Der Täter war dunkel gekleidet und wurde der Polizei als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug einen grauen Jutebeutel mit einem weißen Aufdruck bei sich. Zeugenhinweise nimmt der Bremer Kriminaldauerdienst unter 0421/3623888 entgegen.

kom

