Raubüberfall in Bremen: Maskierter Mann erbeutet Bargeld und flüchtet

Ein maskierter Mann hat in Bremen eine Tankstelle überfallen. Der Räuber erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Bremen - Ein mit Schal maskierter Mann überfiel am Dienstag gegen 21.20 Uhr eine Tankstelle an der Mahndorfer Heerstraße in Bremen-Hemelingen. Der Räuber betrat den Verkaufsraum und ging umgehend in den hinteren Verkaufsraum.

Dort befand sich die Mitarbeiterin der Tankstelle zu diesem Zeitpunkt. Der unbekannte Räuber packte die Frau am Arm, zog sie zum Kassentresen und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die 61-Jährige die Kassenlade geöffnet hatte, nahm sich der Mann das Geld aus der Kasse und steckte es in seine Jackentasche. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Thalenhorststraße in Bremen. Die Kassiererin blieb unverletzt, teilt die Polizei mit.

Raubüberfall in Bremen: Polizei sucht Mann

Der Räuber wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß beschrieben. Während des Überfalls war der Mann mit einer grauen Hose, schwarzen Jacke mit einer kleinen weißen Applikation am rechten Oberarm bekleidet. Er trug graue Schuhe, eine schwarze Wollmütze und graue Arbeitshandschuhe. Nase und Mund waren mit einem schwarzen Schal verdeckt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421/362-3888 entgegen.

In Bremen werden regelmäßig Tankstellen überfallen. Ende November ist eine Tankstelle im Stadtteil Vegesack überfallen worden.