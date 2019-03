Räuber bedroht Paketboten mit Messer - Mann wollte bestimmtes Päckchen

Ein Paketbote ist am Mittwochnachmittag in Bremen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein unbekannter Mann versuchte, an ein ganz bestimmtes Paket heranzukommen. Als dies nicht sofort funktionierte, zog der Täter ein Messer.

Bremen - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag einen Paketboten in Bremen überfallen. Er versuchte an ein Paket heranzukommen, das der Verdächtige an eine nicht existente Adresse schicken ließ. Als sein Raub zu scheitern drohte, bedrohte er den Zusteller mit einem Messer.

Gegen 15.50 Uhr wollte der Paketbote am Heidkruger Weg in Bremen-Huchting ein Päckchen ausliefern. Es stellte sich später heraus, dass die Adresse gar nicht existiert. Der unbekannte Räuber sprach den Boten an seinem Fahrzeug an und wollte das Paket nehmen. Zur Legitimation zeigte er einen abfotografierten Ausweis auf seinem Smartphone.

Plötzlich zieht Räuber ein Messer und flüchtet mit Paket

Der 45 Jahre alte Paketzusteller erkannte den Mann auf dem Ausweis jedoch nicht und verweigerte die Herausgabe der Ware. Im Laderaum des Lieferwagens entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Plötzlich zog der Täter ein Messer, nahm das Paket und flüchtete in Richtung Brokhuchtinger Landstraße.

Der Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er war schlank, trug eine dunkle Hose und eine schwarze Wellensteynjacke mit Kapuze. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 melden.

Rubriklistenbild: © dpa