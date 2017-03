Raubüberfall auf 75-Jährigen: Falsche DHL-Boten stehlen Gold

Bremen - Zwei falsche DHL-Mitarbeiter haben einen 75 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Amsterdamer Straße überfallen und unter anderem mehrere 50-Gramm-Goldbarren gestohlen. Das Opfer wurde dabei verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Die unbekannten Täter klingelten an der Haustür und gaben sich als DHL-Mitarbeiter aus, die ein Paket anliefern wollten. Nachdem der 75-Jährige den Türöffner betätigt hatte, stürmten die zwei mit DHL-Jacken bekleideten Männer in seine Wohnung. Sie brachten den Mann zu Fall, schlugen und fesselten ihn und bedrohten ihr Opfer mit einem Messer, teilt die Polizei am Montag mit. Der Raubüberfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag.

In der Wohnung stahlen sie Schmuckgegenstände und mehrere 50-Gramm-Goldbarren. Nachdem die Täter die Flucht ergriffen hatten, erhielt die Polizei Kenntnis von dem Überfall. Der 75-Jährige wurde mit Gesichtsverletzungen und Prellungen in eine Klinik gebracht.

Laut Opferbeschreibung sollen die Täter in einem Alter von 20 bis 25 Jahren gewesen sein. Beide sprachen Deutsch mit Akzent und waren 1,75 bis 1,80 Meter groß. Insbesondere ein Täter soll einen sehr dunklen Teint und dunkle Augen haben.

Zeugen gesucht

Die Ermittler des Raubkommissariats fragen nach Zeugen, die Angaben zum Überfall oder zu den Tätern machen können. Wer hat am Freitag vor und nach der Tat zwei Männer in DHL-Jacken beobachtet? Wo sind 50-Gramm-Goldbarren angeboten worden? Die Polizei weist darauf hin, dass sich auch Hehler strafbar machen. Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 erbeten.

Opfer setzt Belohnung aus

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist von dem 75-Jährigen eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt worden.

