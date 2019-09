Raub in Vegesack: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall auf einen 22-Jährigen in Vegesack sucht die Polizei Zeugen.

Am späten Donnerstagabend hat ein bisher unbekannter Mann einen 22-jährigen Bremer im Stadtteil Fähr-Lobbendorf überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Der 22-Jährige befand sich gegen 23.15 Uhr in der Kirchhooper Straße, als er in Höhe eines Kindergartens von einem unbekannten Mann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt wurde, heißt es in einer Polizeimeldung.

Nachdem er sein Handy herausholte, um nach der Zeit zu sehen, schlug der Unbekannte dem jungen Bremer mehrfach ins Gesicht und entriss ihm sein Telefon. Anschließend forderte der Räuber den 22-Jährigen auf, die Jacke und die Schuhe auszuziehen. Der Unbekannte durchsuchte daraufhin die Kleidung des Mannes und entnahm dessen Portemonnaie. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mitsamt seiner Beute in Richtung Kleingartengebiet.

Überfall in Bremen: 22-Jähriger leicht verletzt

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und suchte nach dem Überfall ein Polizeirevier auf, um Strafanzeige zu erstatten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der Unbekannte wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und mit einer Größe von circa 180 bis 185cm beschrieben. Er hatte dunkles, lockiges Haar sowie einen ebensolchen Bart und trug zum Tatzeitpunkt einen dunkelblauen Pullover der Marke „Hollister“.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst telefonisch unter 0421 362-3888 zu melden.

