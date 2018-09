Raub in Lesum: Polizei sucht Täter

Bremen - Ein Mann versuchte Mann am Samstag in Lesum einer 75-jährigen Frau die Einkaufstasche aus der Hand zu reißen. Nachdem sie sich erfolgreich wehren konnte, flüchtete der Täter. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Als die Rentnerin gegen 17.30 Uhr nach ihrem Einkauf an ihrer Haustür im Klostermühlenweg ankam, stand plötzlich ein unbekannter Mann neben ihr. Er zeigte ihr angebliches Wechselgeld, welches sie beim Einkaufen vergessen haben soll und forderte den Beleg des Einkaufs. Als die Seniorin dieser Aufforderung nachkam, griff er ihre Einkaufstasche, teilt die Polizei mit.

Durch die Hilferufe der Frau ließ der Mann von der Tasche ab und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung der Bremerhavener Heerstraße. Vergangenen Donnerstag, 20. September, ereignete sich ein ähnlicher Vorfall mit gleicher Täterbeschreibung in der Hindenburgstraße in Lesum. In diesem Fall konnte der Räuber mit dem erbeuteten Portemonnaie einer 86-jährigen Frau flüchten.

Der Mann konnte von zwei Zeugen sowie der 75-Jährigen wie folgt beschrieben werden: Er war circa 40 bis 50 Jahre alt und soll ungefähr 1,75 bis 180 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze, sehr kurze Haare, einen gepflegten Drei-Tage Bart und eine dickliche Statur. Bekleidet war er mit einem dunkel-violetten Hemd, einer schwarzen Softshelljacke und einer anthrazitfarbener Hose. Der Unbekannte flüchtete auf einem schwarzen Herrenrad. Auf dem Gepäckträger ist ein Korb montiert.

Die Polizei fragt: Wer hat diesen Mann gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa