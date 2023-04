Gift-Köder berührt: Sechs Kinder in Bremer Klinik

Von: Marvin Köhnken

Ratten sollten im Bremer Blockland mit Gift bekämpft werden – nun gerieten Kinder auf einem Spielplatz deswegen in Gefahr. © IMAGO/Gottfried Czepluch

Mehrere Kinder sind auf einem Spielplatz im Bremer Blockland mit Rattengift in Berührung gekommen. Offenbar war eine Köderbox defekt. Die Polizei warnt vor der zeitverzögerten Wirkung des Gifts.

Bremen – Ein defektes Raffengift-Köderdepot hat Polizei und Gesundheitsamt in Bremen am Donnerstag, 27. April, in Alarmbereitschaft versetzt. Sechs Kinder mussten laut einer Meldung der Polizei vorsorglich in einer Kinderklinik untersucht werden, nachdem sie auf einem Bauernhof im Blockland mit dem defekten Rattengift-Depot in Kontakt gekommen waren.

Alle sechs Kinder waren auf dem Spielplatz im Blockland mit dem Rattengift in direktem Kontakt gekommen waren, heißt es. Die defekte Köderbox war offen, die Kinder hatten laut Polizeiangaben wahrscheinlich mit dem blauen Granulat gespielt. Die Hofbetreiber hätten umsichtig reagiert, sofort Vorsichtsmaßnahmen getroffen und Polizei sowie Eltern informiert.

Firma sichert alle heilen Rattengift-Boxen und entsorgt die defekte im Blockland

Insgesamt seien durch ein Schädlingsunternehmen zehn dieser Boxen auf dem Hofgelände aufgestellt und zuletzt Anfang März überprüft worden – eine von mehreren Methoden, Ratten von seinem Grund und Boden zu vertreiben. Wie die Köderbox auf den Spielplatz gelangte, war den Beamten der Polizei Bremen am Freitagvormittag noch unklar. Die kaputte Box wurde fachmännisch entsorgt, heißt es weiter. Die restlichen Depots seien von der Schädlingsfirma gesichert worden.

Obwohl offenbar keines des sechs in der Klinik untersuchten Kinder zu Schaden gekommen ist, sprach die Polizei in einer Mitteilung eine Warnung an andere Besucher des betroffenen Spielplatzes im Bremer Blockland aus. Grundsätzlich sei das vorgefundene Rattengift in geringer Konzentration nicht gesundheitsgefährdend, zudem sei es mit Bitterstoffen versetzt.

Da allerdings nicht auszuschließen sei, dass weitere Kinder in den vergangenen vier Tagen, also im Verlauf der Woche, ebenfalls Kontakt mit dem Köderdepot hatten, sollten Eltern sicherheitshalber auf mögliche Symptome wie Übelkeit und Unwohlsein achten. Das Gift wirke erst zeitverzögert nach 48 Stunden, heißt es in der Polizeimeldung. „Sollte es weitere Betroffene geben, melden sich diese beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421/362-3888“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Beamten.