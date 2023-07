Ratten in Walle: Taubenfutter lockt Tiere an – und die Nachbarn ärgern sich gewaltig

Von: Marvin Köhnken

In Walle werden derzeit viele Ratten offenbar von Futter angelockt, das rund um einen Taubenschlag liegt. © Robert Michael/dpa & dpa/Zoologische Staatssammlung (Montage)

Walle hat ein Rattenproblem. Und die Ursache dafür sind offenbar Tauben. Genauer gesagt: deren Futter. Die Folge ist Ärger in der Nachbarschaft.

Bremen – Ein Ratten-Hotspot hat sich in den vergangenen Monaten in Bremen-Walle gebildet. An der Osterlingerstraße ist offensichtlich ein Taubenschlag auf einem privaten Grundstück der Grund dafür, dass immer mehr unliebsame Nagetiere in den Gärten der Nachbarschaft auftauchen.

Den Grund dafür sei Futter, dass für die Tauben gedacht ist, aber auch auf dem Boden landet. Das bestätigt das Gesundheitsamt der Stadt Bremen auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Eine Nachbarin betreibe seit rund zwei Jahren eine Tauben-Pflegestation. Nur: Zusammen mit den geflügelten Tieren seien auch die Ratten in die Wohnsiedlung gekommen.

Haltung von Tauben in Bremen grundsätzlich nicht verboten

Die Haltung der Tauben ist an sich gar nicht problematisch oder gar verboten. Im Ortsgesetz für Bremen werden allerdings klare die Grenzen aufgezeigt. So dürfen durch die Haltung keine Personen gefährdet oder belästigt werden. Zudem darf fremdes Eigentum nicht beschädigt werden. Allerdings sei dies nur als Maßstab zu sehen, sagt Rose Gerdts-Schiffler. Die Sprecherin des Innenressorts der Stadt Bremen verweist gegenüber kreiszeitung.de darauf, dass diese Grundsätze in jedem Einzelfall individuell ausgelegt werden müsse.

Nun sind in Walle aber mitunter „im Sekundentakt“ Ratten auf den Flächen an der Osterlingerstraße unterwegs, berichten Anwohner laut bild.de. Ein Nachbar lässt demnach seine Tochter nicht mehr im Garten spielen, fürchtet um ihre Gesundheit. Die ehrenamtliche Tauben-Pflegerin sei weder für die Nachbarn noch auf Nachfragen von Journalisten gesprächsbereit. Stattdessen ist die Stadt Bremen mittlerweile vor Ort aktiv.

Ordnungsamt und Gesundheitsamt in Walle vor Ort: Zahl der Tauben muss sinken

Zuletzt laut Pressesprecher Lukas Fuhrmann am Montag, 3. Juli – gemeinsam mit dem Ordnungsamt. Bei derartigen Besuchen sei das Gesundheitsamt nur beratend tätig, sowohl für die Eigentümer, als auch für das Ordnungsamt. Unter anderem habe das Gesundheitsamt den Eigentümern in Walle laut Fuhrmann dringend empfohlen, eine professionelle Schädlingsbekämpfung für die Bekämpfung der Ratten hinzuzuziehen.

„Gleichzeitig müsse aber auch die Zahl der Tauben drastisch gesenkt werden, da durch den Umfang der Fütterung Ratten weiterhin angezogen werden würden“, berichtet Fuhrmann auf Anfrage von kreiszeitung.de weiter. Das sei Aufgabe der Eigentümerin. Der Sprecher kündigte zudem an, dass sowohl Ordnungsamt als auch Gesundheitsamt die Situation vor Ort im Blick behalten werden. Sollte sich die Situation nicht bessern, müssten weitere Maßnahmen gegen die Ratten umgesetzt werden.