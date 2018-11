Bremische Geschenkideen: Das Rathaus zum Aufhängen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Europa-Flagge flattert über dem Marktplatz im bremischen Wind, auch die deutsche Flagge hängt an der Rathausfassade. So sieht es aus auf dem Titelbild eines neuen Bremen-Kalenders für das Jahr 2019. Ja, es ist bald Weihnachten. Da ist auch das neue Jahr nicht mehr weit. In loser Folge wollen wir an dieser Stelle den Blick auf Geschenke lenken, über die der eine oder andere Bremen-Liebhaber sich freuen dürfte.

Ein Beispiel ist der eingangs erwähnte Wandkalender mit dem Titel „Das neue Rathausdach“. Wie berichtet, war das Dach des Rathauses – gemeinsam mit dem Roland auf der Weltkulturerbeliste – im Jahr 2016 für 1,1 Millionen Euro neu eingedeckt worden. Das grün patinierte Kupferdach verschwand, die neuen Kupferplatten haben noch ihre braune Farbe und werden sie auch noch viele Jahre behalten, bevor sich eine neue Patina entwickelt hat. Insgesamt 1 300 Quadratmeter Dachfläche wurden neu eingedeckt.

Wie auch immer – ein spannendes fotografisches Thema, so eine Dachsanierung an einem herausragenden Baudenkmal. Im Auftrag des „Zentrums für Medien“ am Landesinstitut für Schule (früher war das die „Landesbildstelle“) haben die Fotografen Michael Schnelle und Victoria Buschmann die Dachsanierung des Alten Rathauses mit ihren Kameras begleitet – und auf diese Weise „einen wichtigen Ausschnitt des bremischen Zeitgeschehens fotografisch dokumentiert“, wie es nun unter dem Dach, im Rathaus also, heißt.

Zwölf farbige Kalenderbilder vermitteln Monat für Monat „faszinierende Einblicke in traditionelle Handwerkskunst und zeigen in außergewöhnlichen Perspektiven die schrittweise Fertigstellung des neuen Kupferdachs“.

Hinzu kommt eine ausführliche Beschreibung der Rekonstruktion des Dachs. Autor: Professor Georg Skalecki, Bremens Landesdenkmalpfleger. Der 30 Zentimeter mal 40 Zentimeter große Kalender ist eine Kooperation des Bremer Verlags Edition Temmen und der Bremer Touristik-Zentrale (BTZ). Zu haben ist er in der Tourist-Info der BTZ in der Böttcherstraße oder über die Edition Temmen. Der Rathaus-Kalender kostet 9,90 Euro.

Jede Woche ein plattdeutsches Wort

Das Institut für niederdeutsche Sprache (INS) im Schnoor ist derweil mit einem plattdeutschen Kalender am Start – es handelt sich dabei um ein Projekt des Bundesinnenministeriums, das die Bremer umgesetzt haben. Der Kalender (21 Zentimeter mal 21 Zentimeter) stellt jede Woche ein plattdeutsches Wort vor. Wer Interesse an dem Kalender mit dem Titel „Wöör mit Wutteln“ hat, soll eine E-Mail mit Namen und Anschrift an klenner@ins-bremen.de schicken. „De Klenner köst nix“, heißt es. Aber: „Wi köönt de Klenners blots utlevern, solang as wi noch welk hebbt.“

Alberts-Krimi „Landru“ erscheint neu

Wie die Zeit vergeht. . . ist nicht bloß auf dem Kalender zu sehen. Nun, 1987 erschien der Krimi „Landru – Ein Mordfall aus Paris“, der wohl größte Bucherfolg des Bremer Krimiautors Jürgen Alberts. Das Buch wurde mit dem begehrten „Glauser“ als bester deutschsprachiger Kriminalroman ausgezeichnet.

Jetzt hat die Edition Falkenberg den Krimi neu herausgebracht (244 Seiten, Taschenbuch, Preis: 12,90 Euro). Alberts liest heute, Dienstag, aus „Landru“ – und zwar um 18 Uhr in der Krimibibliothek (Zentralbibliothek).

In seinem Buch vermischt er Rechercheergebnisse und Krimihandlung mit Blick auf einen realen Kriminalfall, der in den 20er Jahren in ganz Europa für Schlagzeilen gesorgt hatte. Am 25. Februar 1922 wurde Landru als Mörder von zehn Frauen und einem Knaben hingerichtet. Doch der weltberühmte Clown Grock behauptete, den Mörder 1926 in Buenos Aires gesehen zu haben. War der aufsehenerregende Sensationsprozess nur eine Inszenierung?