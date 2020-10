Rassistischer Angriff in Huchting: Frau beleidigt und schwer am Kopf verletzt

Drei Männer haben am Freitagabend eine junge Frau in Bremen rassistisch beleidigt und schwer verletzt. Als die Frau am Boden lag, traten die Täter nach der 20-Jährigen. Die Polizei stellte die drei Tatverdächtigen wenig später.

Bremen - Eine 20-jährige Frau ist am Freitag gegen 22.45 Uhr in einem Nachtbus in Huchting von drei alkoholisierten Männern wegen ihrer Hautfarbe mehrfach mit rassistischen Äußerungen beschimpft und beleidigt worden. Das teilte die Polizei am Samstagmittag mit.

Während der rassistischen Tat am späten Freitagabend schlugen und traten die drei Männer laut Angaben von Polizei-Pressesprecherin Franka Haedke auf die junge Frau ein. Als die Busfahrerin daraufhin den Bus an der Heinrich-Plett-Allee in Bremen-Huchting stoppte, verlagerte sich der Angriff der Männer nach draußen auf die Straße. Die Täter sollen mindestens einmal gegen den Kopf und Oberkörper der inzwischen am Boden liegenden 20-jährigen Frau getreten haben.

Täter flüchten nach rassistischem Angriff in Huchting und werden geschnappt

Mehrere Zeugen eilten der jungen Frau zur Hilfe und riefen die Polizei, woraufhin die Angreifer flüchteten. Die 20-Jährige musste mit Kopfverletzungen in einer Klinik behandelt werden, heißt es weiter vonseiten der Polizei in einer Pressemitteilung.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten das flüchtige Täter-Trio noch in der Nähe. Die drei polnischen Männer im Alter von 26, 45 und 49 Jahren wurden von den Beamten vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen, heißt es abschließend in der Meldung der Pressesprecherin.