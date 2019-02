Serie Verschwunden: Die Straßenbahnlinie 7 in Woltmershausen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Mit der 7 ist es Schluß / Ab morgen fährt auch hier der Bus.“ Eine Tafel mit diesem Spruch schmückte sie, die letzte Straßenbahn der Linie 7, die durch Woltmershausen fuhr. Zu Pfingsten 1965 war das. Nach dem fest stiegen die Woltmershauser um - von nun an ging‘s nämlich in den Bussen der Linie 24 in Richtung Innenstadt. Die Bahnlinie 7, sie fährt heute durch unsere Serie „Verschwunden“.

Busse statt Bahnen? Heutzutage wird das nach Möglichkeit anders entschieden - jedenfalls dort, wo Bahnen auf ihren eigenen Trassen am Stau vorbeirauschen können. In den 60ern sah man das noch ganz anders. Eine autogerechte Stadt war das Ideal, an dem man sich orientierte. Auch in anderen Stadtteilen wurden Bahnen durch Busse ersetzt - Mitte 1967 zum Beispiel fuhr zum letzten Mal eine Bahn durch Findorff.

Von Rablinghausen durch Woltmershausen, dann weiter über Hohentor, Westerstraße, Markt, Hauptbahnhof und Breitenweg nach Findorff, das war die Route der Straßenbahnlinie 7. Zunehmender Berufsverkehr (beispielsweise zur Tabakwarenfabrik Brinkmann), die Ausflugsziele an der Weser, mehr und mehr Wohnhäuser in Woltmershausen - eigentlich hätte es gut aussehen müssen für die 7 in den 60ern. Aber es war dort auch ziemlich eng.

Ältere Fahrzeuge konnte die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hier verkehren lassen, modernere Großraumwagen nicht - zumal es in Rablinghausen keine Wendeschleife gab. Also mussten die Triebwagen der alten Zweirichtungsfahrzeuge abgekoppelt und mühevoll über Weichen rangiert werden. Die Wahl fiel dann eben, dem Zeitgeist und Kostenargumenten folgend, auf Busse.

Damit endete eine jahrzehntelange Geschichte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Woltmershausen für den Straßenbahnverkehr mehr und mehr erschlossen worden. Die Strecke wuchs praktisch mit dem Fortschreiten der Industrialisierung entlang der Weser. Zunächst war es die rot-grüne Linie (was zu Kaisers Zeiten natürlich noch nicht politisch zu verstehen war), ab 1908 galt dann die Bezeichnung „Linie 7“. Peu à peu wurde die Linie in Richtung Rablinghausen verlängert. 1903 fuhr sie bis zum Deichschart (Dötlinger Straße), 1909 zur Stromer Straße.

Eine Erweiterung zum Dorf Lankenau war auch mal im Gespräch, wurde aber nie verwirklicht. In den 60ern war ein Ausbau zum Neustädter Hafen Thema, blieb aber ebenfalls aus; die Linie verschwand dann ja auch ganz.

Ihr Ende wurde anno 1965 in Woltmershausen geradezu betrauert. Viele Legenden rankten sich hier um die Linie 7. Einige Fahrer und Schaffner galten als „Originale“; mit den Fahrgästen wurde gern Platt geschnackt.

Zu den „Originalen“ zählte „ein Kollege, der beim Rangieren an der Endstelle seinen Blatt-Tabak auf die Schienen legte und, nachdem die Räder mehrmals darüber hinweggerollt waren, den Grob- beziehungsweise Feinschnitt in die Pfeife stopfte“, wie es auf der Homepage des Vereins „Freunde der Bremer Straßenbahn“ heißt.

„Mit der 7 ist es Schluß / Ab morgen fährt auch hier der Bus.“ Nun, das stimmt nicht so ganz. Präsent ist die Linie 7 in Woltmershausen noch immer - in Gestalt eines Wandbilds des Bremer Künstlers Jürgen Schmiedekampf nämlich. Im Jahr 2002 hatte er einen Zug der historischen Straßenbahnlinie an der Ecke von Woltmershauser Straße und Westerdeich (etwa in Höhe der Christuskirche) kraftvoll und kontrastreich auf eine Hauswand gebracht. 2017 hat er sein Kunstwerk farblich aufgefrischt, zudem wurde das sechs Meter mal vier Meter große Bild mit einer UV-Schutzlackschicht versehen. Die Linie 7, sie mag zwar verschwunden sein. Vergessen hat man sie in Woltmershausen aber nicht.