Bremen - Von Tido Davids. Wilhelm Maria Thein verfolgt ein ambitioniertes Ziel, er möchte Europas Ränder malerisch festhalten. Das bedeutet, 117 000 Kilometer Küste abzubilden. Die einzige Voraussetzung lautet: selbst vor Ort gewesen zu sein. Mit seinem Langzeitprojekt „Europa am Rande“ ist der Bremer Künstler heute Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Angefangen hat alles 2010. Zu Hause betrachtete der Künstler seine zahllosen Reiseskizzen. „Irgendwann dachte ich mir, dass all diese Aufzeichnungen geordnet werden müssen. Daraufhin habe ich das Projekt kreiert“, so der Bremer. Ziel sollte es von nun an sein, die Ränder des geografischen Europas festzuhalten.

Ein Ausschnitt davon ist das einzelne Werk „Meerblick“. Entstanden ist die kleine Acryl-Skizze 2017. Thein machte sich wieder auf den Weg, Europas Ränder zu erkunden. Am Strand von Anzio in Italien angekommen, hielt der Künstler diese Szene fest. Zu sehen sind zwei Straßenverkäufer, die am Strand Sonnenbrillen anbieten. Im Hintergrund erstreckt sich das Meer. „In südlichen Ländern Europas ist das ein bekanntes Phänomen. Viele Migranten, die dort ankommen, machen sich ihre Arbeit einfach selbst“, begründet Thein die Motivwahl. Zusätzlich hält der Künstler die Reisen in einem Tagebuch fest. Dadurch soll zusammen mit den Skizzen ein Gesamtkunstwerk entstehen.

Auch der Weg zur Kunst selbst war ungewöhnlich. „In den 50er Jahren wurde ein Buch veröffentlicht: ,Götter, Gräber und Gelehrte‘. Ein Buch über Ausgrabungen in Ägypten. Durch die darin abgebildeten Plastiken bin ich zur Bildhauerei gekommen“, erinnert sich der 66-Jährige. Nach seinem Kunststudium in Karlsruhe und Braunschweig war Bildhauerei das Ziel. „Bilder waren für mich lange Zeit ein Zwischenstadium, um Gedanken für die Bildhauerei zu dokumentieren“, so Thein. Dies wandelte sich im Laufe der Zeit.

Heute lebt der Bremer gemeinsam mit seiner Frau im Atelier. Ganz besonders schätzt er die Kombination aus Wohnen und Arbeiten. Die Entscheidung, freier Künstler zu werden, habe er nie bereut, „in meinem ganzen Leben war ich drei Tage lang festangestellt. Zwischendurch habe ich mich eben mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen“, erzählt er. Das Schwierigste am Künstlerleben sei nie die Kunst selbst gewesen, sondern seine Werke bekanntzumachen und diese zu verkaufen. „Das habe ich während des Studiums einfach nicht gelernt.“

Kunst wurde für den Bremer zur Lebenseinstellung. „Sie schafft nicht nur Lebensfreude, sie bringt auch Innovationen hervor und setzt Dich neuen Reizen aus“, sagt der Künstler. Deshalb sei Kunst notwendig, um die Lust am Denken nicht zu verlieren. Gleiches gelte auch für seine Werke. „Meine Werke sollen in erster Linie durch Farben Aufmerksamkeit erzeugen, der Betrachter soll Lust haben hinzuschauen, um anschließend das Gesehene zu reflektieren und darüber nachzudenken“, beschreibt der 66-Jährige seinen eigenen künstlerischen Anspruch.

In der Bildhauerei wurde der Bremer von Henri Van Herwegen alias Panamarenko geprägt, einem belgischen Künstler, der gleichzeitig Physiker und Erfinder ist. „Ich lasse mich von unterschiedlichen Dingen inspirieren. Das können auch Alltagssituationen wie die ortsansässige Müllabfuhr sein“, erklärt Thein. Das Projekt versuche, auch unbekannte Regionen Europas abzubilden – inklusive typischen oder untypischen Szenen, die Europa ausmachten. Dabei habe er schon zahllose tolle Bekanntschaften machen dürfen. „Die Menschen machen Europa erst zu dem, was es ist.“