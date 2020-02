Räuberinnen überfallen 95-jährige Frau

Bremen - In Blockdiek ist eine 95 Jahre alte Frau in ihren eigenen vier Wänden ausgeraubt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete, haben drei Räuberinnen die Seniorin am Freitagabend überfallen.

Gegen 18.15 Uhr habe es bei der 95-Jährigen in der Kölner Straße geklingelt. „Die Bremerin dachte, dass es sich um ihre Enkelin handelte – und öffnete den Eingang einen Spalt", so der Sprecher. „Im Flur standen allerdings drei unbekannte Frauen, die gewaltsam die Tür aufdrückten, sodass die 95-Jährige hinfiel." Während eine Räuberin die Bremerin festhielt, durchsuchten die Komplizinnen die Wohnung und stahlen Bargeld. Das Trio half der Seniorin noch auf und flüchtete anschließend aus dem Haus. Die 95 Jahre alte Frau blieb unverletzt. Die Täterinnen sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. „Sie trugen dunkle Mäntel mit Fellkragen und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Eine Räuberin hatte dunkle Haare und einen dunklen Teint und sprach gebrochen Deutsch", sagte der Sprecher. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/362-38 88 entgegen.