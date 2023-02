Räuber überfallen und verletzen Senior im eigenen Haus in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall auf einen Rentner in Bremen nach Zeugen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Vier Räuber sind am Freitagabend in ein Haus eines Rentners in Bremen eingedrungen. Sie schlugen den Mann und raubten ihn danach aus.

Bremen – Wie die Polizei berichtet, stiegen die Täter gegen 21 Uhr am Freitagabend, 3. Februar 2023, über den Balkon in das Haus des 78-Jährigen, in der Lesmonastraße in Bremen-Burglesum, ein. Dort überraschten die Räuber den Rentner im Erdgeschoss. Sie fesselten ihn, verbanden ihm die Augen und schlugen dann auf ihn ein.

Danach stahlen sie Bargeld und Schmuck und flüchteten in Richtung Admiral-Brommy-Weg. Dem Opfer gelang es, sich selbst zu befreien – er alarmierte die Polizei. Laut Bericht zog er sich leichte Verletzungen zu.

Räuber überfallen und verletzen Senior im eigenen Haus in Bremen: Zeugen gesucht

Die Polizei Bremen fragt: „Wer hat am Samstag im Bereich der Lesmonastraße verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Nach ersten Erkenntnissen könnten die Räuber bereits am späten Vormittag das Grundstück ausgekundschaftet haben.

Laut Aussage des 78-Jährigen waren die Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt und sollen sich untereinander auf Türkisch oder Arabisch unterhalten haben. Ein Verdächtiger trug grüne Sportschuhe. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.