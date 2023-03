Räuber stehlen Tresor in Bremerhaven – und lassen ihn dann am Stadtrand liegen!

Von: Fabian Raddatz

Nachdem Unbekannte eine Tankstelle in Bremerhaven überfallen haben, ließen ihn sie einfach am Stadtrand liegen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bremerhaven – Wie die Polizei in einem Bericht schreibt, hat sich der Überfall am späten Sonntagabend, 26. Februar 2023, gegen 23 Uhr, an der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe ereignet. Während ein maskierter Täter einen Mitarbeiter der Tankstelle bedrohte und in einem Hinterzimmer in Schach hielt, stahlen Komplizen aus dem Verkaufsraum unter anderem einen schweren Geldschrank. Danach verließen sie unerkannt mit einem vermutlich hellen Kastenwagen das Gelände.

Die Polizei in Bremerhaven sucht nach einem Raubüberfall nach Zeugen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Später fanden Passanten den aufgebrochenen Tresor am Stadtrand von Bremerhaven, im Grenzbereich zwischen dem Stadtteil Surheide und dem Gebiet der Gemeinde Schiffdorf.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer zwischen Sonntagabend, 23:15 Uhr, und Dienstagnachmittag im Bereich der Straße Wulsbergen (Bremerhaven) beziehungsweise der Straße Am Fernsehturm (Schiffdorf) auffällige Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, die Ermittler unter der Rufnummer 0471 / 953-4444 zu kontaktieren.

