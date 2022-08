Räuber überfällt Tankstelle in Bremen mit abgebrochener Flasche

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei sucht in einem Fall von Tankstellen-Raub nach Zeugen. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Im Bremer Stadtteil Walle ist eine Tankstelle nach Polizeiangaben zum zweiten Mal binnen weniger Tage zum Ziel eines Raubüberfalls geworden.

Bremen – Wie die Beamten mitteilten, floh der noch nicht identifizierte Täter am Sonntagmorgen, 7. August 2022, mit einer nicht näher genannten Menge an Bargeld und Zigaretten. Zuvor soll er die Kassiererin mit dem spitzen Ende einer abgebrochenen Flasche bedroht haben – die Angestellte blieb unverletzt, eine ebenfalls anwesende Kundin konnte den Geschäftsraum verlassen.

„Bereits am vergangenen Dienstag war die Tankstelle ausgeraubt worden“, berichtete die Bremer Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen des jüngsten Überfalls.

