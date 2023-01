Rätselhafte Madonnenerscheinung in den Bremer Wallanlagen

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Eine Erscheinung? Die wieder verschwundene Madonna an ihrem Platz in den Bremer Wallanlagen. © Kuzaj

Bremen – Madonnen-Kult in der Bremer Innenstadt – werden die Wallanlagen zum Wallfahrtsort? Wer weiß… Sicher scheint nur, dass am Dienstag eine Madonnenfigur in den Wallanlagen aufgetaucht ist. Schneeweiß wie die Unschuld stand sie plötzlich auf einem Sockel; am Fuße des Sockels brannten am Dienstagmorgen zwei Lebenslichter, ein rotes und ein weißes.

Gütig breitete die Madonna ihre Arme aus, ein mildes Lächeln umspielte ihre Lippen. Wie kam die Madonna an ihren Platz, handelte es sich um ein Wunder? Aus der Ferne wirkte die Wallanlagen-Madonna wie aus Marmor gehauen, aus der Nähe hingegen beinahe wie aus profanem Beton gegossen – aufgestellt wurde sie samt Sockel an der Spitze eines Beetes. Und just genau an dem Platz, an dem auch der gebeugte Einkaufswagen-Mann steht (sprich: Höhe Herdentor/Wall).

Der war einst ebenfalls – einem Wunder gleich – wie aus dem Nichts in den Wallanlagen aufgetaucht. Plötzlich war er einfach da, so wie jetzt die Madonna. Der geheimnisumwobene „Bronzemann“, der sich müde und gebeutelt auf den Einkaufswagen stützt wie auf einen Rollator, brachte es zu bundesweitem (Medien-)Ruhm. Videoaufnahmen zeigten, wie Personen in Warnwesten und mit Baustellenband ihn bei Tag aufgestellt hatten – als wären es ganz normale Bauarbeiten. Der „Bronzemann“ gilt als Arbeit des anonymen Künstlers (oder Künstlerkollektivs) mit dem Pseudonym „Mohamed Smith“, das auf Instagram aktiv ist. Am Dienstagvormittag fand sich auf dem Account allerdings kein Hinweis auf die Bremer Madonna.

Bremer Madonna: Am Nachmittag plötzlich verschwunden

Der „Bronzemann“, der nicht zuletzt durch das Geheimnis um die Urheberschaft Diskussionen auch über Armut und Obdachlosigkeit auslöste, entwickelte sich schnell zu einem beliebten Fotomotiv. Die Bremer Kulturbehörde sorgte 2020 dafür, dass die weit mehr als 100 Kilogramm schwere Figur richtig abgesichert wurde – eine Spezialmischung aus Sand und Zement verlieh ihm solide Standfestigkeit. Das Ressort gab den Auftrag dazu an die Bildhauerwerkstatt des Vereins „Mauern öffnen“. Die Werkstatt arbeitet mit Strafgefangenen.

Und die Madonna aus den Wallanlagen? Die war an Dienstagnachmittag wieder verschwunden – als habe es sich um eine Erscheinung gehandelt. Nur ein vielleicht 40 Zentimeter tiefes Loch im Beet, viereckig wie der Sockel, verwies noch darauf, dass hier etwas gestanden hatte. Eine Anfrage an den Umweltbetrieb Bremen blieb zunächst ohne Antwort. Aber dort ist man zwar für die Wallanlagen zuständig, nicht jedoch für Wunder.