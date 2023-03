Radlader-Aufsatz erschlägt Mann in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Bei einem tödlichen Betriebsunfall ist am Mittwochmittag ein Mann in Bremen ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bremen – Tödliche Kopfverletzungen hat am Mittwochmittag, 16. März 2023, ein 64-Jähriger in Bremen-Huchting erlitten, als er auf einem Betriebshof an der Straße Am Kirchdeich von einem Radlader-Aufsatz erschlagen wurde. Vorher hatte ein 39-Jähriger diesen an den Hubarm des Radladers montiert.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Betriebsunfall in Bremen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

„Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich dieser aus der Vorrichtung und traf den 64 Jahre alten Mitarbeiter am Kopf“, so die Polizei Bremen in einer Mitteilung. Die Reanimationsmaßnahmen seien ohne Erfolg verfolgen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. „Dabei handelt es sich um einen normalen Prozess bei Betriebsunfällen mit Todesfolge“, erklärt Polizei-Sprecherin Franka Haedke kreiszeitung.de auf Nachfrage.

Radlader-Aufsatz erschlägt Mann in Bremen: Weitere Meldungen

Ein Scheunenbrand löste in der Nacht zu Donnerstag einen Großeinsatz in Zeven aus. Das Feuer war von einem Auto übergesprungen, zwei Menschen wurden verletzt.