Bremen: Innensenator legt Verfassungsschutzbericht vor

Von: Jörg Esser

Präsentierten den Verfassungsschutzbericht: Thorge Koehler (l.), künftiger Leiter des Landesamts für Verfassungschutz, Dierk Schittkowski, scheidender Amtsleiter, und Innensenator Ulrich Mäurer. © DPA/Schuldt

Islamisten, Linksextreme, Rechtsextreme: Der Verfassungsschutz in Bremen muss viele gefährliche Leute im Blick behalten. Die Extremisten nutzen immer häufiger die virtuellen Räume.

Bremen – Extremisten nutzen immer häufiger die virtuellen Räume zur Vorbereitung von Anschlägen und zur Verbreitung von demokratiefeindlichem Gedankengut. „Insbesondere die sich dort virulent verbreitenden Verschwörungsideologien tragen dazu bei, dass die Gefahr der Radikalisierung von einzelnen Personen und Kleingruppen steigt“, sagte Bremers Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022.

Auch der scheidende Chef des Landesamts für Verfassungsschutz, Dierk Schittkowski, sprach von „massiven Aktivitäten in sozialen Netzwerken“. Ihm bereitet die „Mischszene“ mit ihren personellen und ideologischen Verflechtungen von Rechtsextremisten, Reichsbürgern und sogenannten „Delegitimierern“ Sorge, deren gemeinsames Ziel die Destabilisierung des demokratischen Systems sei.

Die Zahl der Reichsbürger, die die Bundesrepublik für illegal halten, ist laut Mäurer in Bremen von 100 auf etwa 130 gewachsen. Damit sei die Szene, die sich durch eine hohe Waffenaffinität und eine hohe Gewaltbereitschaft auszeichne, an der Weser noch unterdurchschnittlich klein. Auch das sichtbare Personalpotenzial der Rechtsextremisten sei leicht gestiegen – von 180 auf 190. Das sei bundesweit eine „eher unterdurchschnittliche Zahl“. Auch von Fackelmärschen und ähnlichen Aufzügen sei das kleinste Bundesland bislang verschont geblieben.

Mehr Reichsbürger in Bremen

Der gewaltorientierten linksextremistischen Szene werden in Bremen gut 240 Personen zugeordnet. Die Zahl „militanter Aktionen“ hat laut Verfassungsschutzbericht 2022 abgenommen – 16 Sachbeschädigungen wurden vermerkt, 2021 waren es 27. Der bislang letzte Brandanschlag auf ein Gebäude war der auf das Raum- und Luftfahrtunternehmen OHB in der Silvesternacht 2021/2022. „Die Ruhe kann trügerisch sein“, sagte Mäurer. Es gebe keinen Grund, in der Bekämpfung des Linksextremismus nachzulassen.

Bremen bleibt hingegen eine Hochburg von Islamismus und Salafismus. „Da gibt es eine starke Community, die uns seit Jahren beschäftigt“, sagte Mäurer. Derzeit seien es gut 500 gewaltbereite Dschihadisten und Salafisten. Und auch diese Szene werde durch die Digitalisierung massiv befeuert, hieß es.

Hochburg des Islamismus und Salafismus

Mäurer hat im Mai 2022 den islamistischen Verein „Al-Mustafa Gemeinschaft“ verboten. Aber noch ist das Urteil des Gerichtes nicht rechtskräftig, da eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anhängig ist. Der Senator hat noch „eine offene Rechnung“. Er will, dass ein Imam des salafistische Moscheevereins „Islamisches Kulturzentrum Bremen“ (IKZ) ausgewiesen wird. Aus Sicht der Innenbehörde ist der Imam ein Hassprediger. Das Verwaltungsgericht hat aber im Juli 2022 der Klage des IKZ-Predigers gegen die Abschiebung stattgeben. Jetzt liegt das Verfahren beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen. „Wir setzen nach“, sagte Mäurer.