„Radikal umdenken“

Bremen - Von Viviane Reineking. Gebäude und Gelände der Bereitschaftspolizei in Huckelriede entsprechen nicht mehr modernen Standards und Anforderungen. Das war auch dem Innensenator bekannt. Doch nachdem Ulrich Mäurer (SPD) vor kurzem die Liegenschaft im Bremer Süden besuchte, kam er mit der Erkenntnis zurück, dass das Projekt nicht nur saniert, sondern ganz neu gedacht werden muss. Mäurer bringt einen anderen Standort für die Bereitschaftspolizei ins Gespräch. Auf dem Gelände am Werdersee könnten stattdessen Wohnungen entstehen.

Was Polizisten und Polizeianwärter dem Senator bei seinem Besuch berichteten und zeigten, übertraf laut Ressort-Sprecherin Rose Gerdts-Schiffler dann doch das, was Mäurer erwartet hatte. Viel zu wenig Platz und unbenutzbare Sanitäranlagen sind nur Beispiele dafür, was am Standort nicht stimmt. Handwerker gehen derzeit noch bei der Bereitschaftspolizei ein und aus, um das Notwendigste zu sanieren. Der Tropfen, der das Fass Gerdts-Schiffler zufolge aber zum Überlaufen gebracht hat: Bei den Sanierungsmaßnahmen wurde Asbest gefunden. Daher müsse der neue Jahrgang von 160 Polizeianwärtern, der im Oktober mit der Ausbildung begonnen habe, länger als ursprünglich geplant mit Provisorien zurechtkommen.

Aber auch nach Beendigung der Sanierungsarbeiten bleibt die Lage dort laut Innenressort „alles andere als optimal“. Mittlerweile gibt es einen umfassenden Sanierungsstau: Unter anderem mangelt es laut Polizeisprecher Horst Göbel an Rettungswegen, Feuerschutztüren, Rauch- und Sprinkleranlagen. Zudem stamme die Elektrik teilweise noch aus den 50er Jahren. „In einem Gebäude springen etwa die Sicherungen raus, wenn zu viele Mitarbeiter ihre Computer hochfahren.“

Ein zweistelliger Millionenbetrag, so ein erster Schätzwert der Polizei, müsse in den nächsten Jahren in die Sanierung der maroden Gebäude gesteckt werden, sagt Gerdts-Schiffler. Da sei es dem Innensenator zufolge sinnvoller, „einmal radikal umzudenken“. Und auch Polizeipräsident Lutz Müller wirbt für einen Umzug: „Man sollte derzeit nur das tun, was für die nächsten drei bis fünf Jahre notwendig ist und Alternativen prüfen. Wir müssen nicht in 1-a-Lagen untergebracht sein“, so der Polizeipräsident. „Für mich sind vernünftige Arbeitsbedingungen sowie eine gute Verkehrsanbindung wichtig.“

Was bei einem Areal in der Überseestadt, das laut Gerdts-Schiffler im Gespräch ist, nach derzeitiger Verkehrssituation mit zahlreichen Staus problematisch sein dürfte. Mit der Grundstücksfrage wolle sich eine Arbeitsgruppe von Beteiligten aus der Bau- und der Finanzbehörde und weiteren Experten beschäftigen. Anfang 2018 wollen sich laut Gerdts-Schiffler Fachleute Grundstücke anschauen.

Möglich werde so eine „Win-win-Situation“: „Die Bereitschaftspolizei erhielte eine moderne Liegenschaft“, so Mäurer. Der Polizeipräsident ergänzt: „Und die Lage direkt am Werdersee ist für die Wohnbebauung sehr attraktiv.“

Die Stadtplaner entwickeln derzeit das Quartier „Gartenstadt Werdersee“ mit 590 Wohneinheiten auf einem 16,3 Hektar großen Areal zwischen Huckelrieder Friedhof, Habenhauser Deich und Habenhauser Landstraße neben dem Huckelrieder Friedhof. Das Investitionsvolumen wird auf 200 Millionen Euro beziffert. Die Bauarbeiten haben im November begonnen, Im Frühjahr 2019 sollen die ersten Häuser bezogen werden. Für ein weiteres Baugebiet, am Niedersachsendamm nördlich der Scharnhorst-Kaserne und ebenfalls am Wasser gelegen, werde unter dem Arbeitstitel „Scharnhorst-Areal“ aktuell ein Bebauungsplan ausgearbeitet, so Axel König, Stadtplaner für den Bremer Süden. Die Stadt habe für diesen Bereich bereits eine Erstkaufsoption beim Bund angemeldet. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstellt König zufolge gerade ein Wertgutachten, um der Stadt ein Angebot vorzulegen.