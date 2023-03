Radfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Ein 48 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht zu Samstag frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Er starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Bremen – Tödlicher Unfall in der Nacht zu Samstag in Bremen: Ein 37-Jähriger sei mit seinem Wagen in der Nacht in der Gartenstadt Vahr unterwegs gewesen, als ihm auf seiner Fahrspur ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam. Der Autofahrer bremste sofort, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Dabei kam der 48 Jahre alter Radfahrer ums Leben. Er erlitt schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste von Rettungskräften behandelt werden. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.

