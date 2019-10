Sina Schulz spielt in der Bühnenfassung des Ildikó-von-Kürthy-Romans „Herzsprung“

Rachepläne

+ © Kuzaj „Herzsprung“-Probe auf der Schaukel – von links gesehen: Regieassistentin Hannah Joseph, Schauspielerin Sina Schulz und Regisseur Knut Schakinnis. © Kuzaj

Bremen - Heimlich Botschaften auf einer fremden Mailbox abhören – ist das statthaft? Gehört sich das? Und vor allem – welche Folgen hat es? Nun, Amelie hat es getan. Sie hat eine Nachricht auf der Mailbox ihres Partners abgehört. Und, ja, es hat Folgen. Denn jetzt stürzt Amelie in Rage davon und sinnt auf Rache. Und will all das machen, was sie sonst immer nur mal angedroht hat.