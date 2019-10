Racheakt vorm Supermarkt: Brüder wegen versuchten Mordes angeklagt

Die Angeklagten bestreiten jegliche Tötungsabsicht: Hussein (44, vorne Mitte) und Said K. (50, Mitte Hintergrund) werden in den Verhandlungssaal des Bremer Landgerichts geführt.

Die Angeklagten nennen es einen „nachhaltigen Denkzettel“, die Staatsanwaltschaft spricht von versuchtem Mord: Am Donnerstag hat vor dem Bremer Landgericht der Prozess gegen zwei 44-und 50-jährige Brüder begonnen, denen vorgeworfen wird, aus Rache auf einen Mann eingeprügelt zu haben. Die beiden räumten die Tat noch zum Prozessauftakt ein – doch töten wollten sie nicht, beteuerten sie.

Bremen - Von Steffen Koller. Es ist ein milder Tag an diesem 13. Mai. Die Innenstadt Bremerhavens ist belebt, auch vor einem arabischen Lebensmittelmarkt an der Hafenstraße herrscht Hochbetrieb. Gegen 17.30 Uhr hält ein blauer Van vor dem Geschäft, drei Männer steigen aus. Während ein Mann in dunkler Jacke an der Obstauslage des Ladens steht und kurze Zeit später das Geschäft betritt, verteilen sich die Männer im Außenbereich. Einer von ihnen, Said K. (50), versteckt sich hinter einem Lieferwagen, sein Bruder Hussein K. (44) steht wenige Meter entfernt auf dem Bürgersteig. Etwa drei Minuten vergehen, da stürmen die Angeklagten auf ihr Opfer (36) los und Said schlägt mit einem Teleskopschlagstock auf dessen Kopf ein. Laut Staatsanwalt sind es genau „14 wuchtige Schläge“. Hussein tritt derweil mehrfach gegen Kopf und Rücken des Mannes.

Rund zehn Sekunden vergehen, bis Passanten dazwischengehen. Sie trennen die Männer. Das stark blutende Opfer rettet sich ins Geschäft, die Angreifer fahren zusammen mit ihrem Onkel – der laut Anklage unbeteiligt war – davon. Das, was Videoaufnahmen aus dem Geschäft zeigen, nennt die Staatsanwaltschaft versuchten Mord.

Die Angeklagten, die über ihre Verteidiger Erklärungen abgaben, sprachen von einem „nachhaltigen Denkzettel“. Anders als die Anklage, die das Mordmerkmal der Heimtücke verwirklicht und in der Attacke einen „hinterlistigen Überfall“ sieht, sollte der Angriff eine „Abreibung“ sein, hieß es in einer Erklärung von Hussein K. Sein Bruder Said bekräftigte, dass man „zu keinem Zeitpunkt“ daran gedacht oder gar vorgehabt habe, den 36-Jährigen zu töten.

Beide seien „betroffen und bestürzt“ über ihr Verhalten. Said K. sagte: „Ich erkenne mich in dieser Tat nicht wieder.“ Sein Bruder Hussein nannte den Angriff „einen großen Fehler“, für den er sich schäme und die Verantwortung übernehme. Doch die Angeklagten sagten auch, dass es eine Vorgeschichte gab. Eine Vorgeschichte, für die sie sich rächen wollten, so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer im jetzigen Verfahren, ein 36-jähriger Mann, soll zwei Tage zuvor einen Bruder (44) der Angeklagten nach einem Streit vor einem Supermarkt in Bad Bederkesa niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Als sie dann am 13. Mai eben jenen Mann vor dem Bremerhavener Geschäft sahen und er den Angaben nach „triumphierend“ zu ihnen schaute, entschlossen sie sich „spontan“ zu dem Angriff.

Die beiden Männer, die laut eigener Aussage 1986 aus dem Libanon nach Deutschland auswanderten, hätten bislang nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Beide seien seit knapp 30 Jahren berufstätig und gut integriert. Mit ihrem Opfer seien sie jahrelang gut ausgekommen. Man hätte zusammen Behördengänge und Arztbesuche gemacht und sich gemeinsam in der Flüchtlingshilfe engagiert. Doch den 36-Jährigen zu sehen, wie er zwei Tage nach der mutmaßlichen Messerattacke auf ihren Bruder „unbehelligt“ durch die Straßen geht und „sich des Lebens freut“, habe sie „maßlos geärgert“.

Für das Verfahren sind zunächst sechs weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil, bei dem den Männern eine lebenslange Haft droht, soll Ende November fallen. Der Prozess wird am Mittwoch, 23. Oktober, fortgesetzt.