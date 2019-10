Rache ist lustvoll: Theaterschiff zeigt „Herzsprung“

Sina Schulz begeistert mit Flexibilität

+ © Theaterschiff Kann auch romantisch: Sina Schulz als Amelie. © Theaterschiff

Bremen - „Mit einem guten Charakter musst Du Dich ebensowenig abfinden wie mit dicken Oberschenkeln.“ sagt Amelie „Puppe“ Sturm (Sina Schulz). Sie will sich ändern. Sie ist abgehauen in ein neues Leben. Mit der Komödie „Herzsprung – Ahnungslos durch die Nacht“ präsentiert das Theaterschiff Bremen ein weiteres Ein-Personen-Stück. Die Gattung hat Charme und viel künstlerisches Potenzial. Die Premiere am Donnerstagabend kommt an.