Nomadenleben auf Highways: Bremer unterstützt Radsportler beim Race Across America

Der Bremer André Kastenbein, 39 Jahre alt, ist ehrenamtliches Crew-Mitglied des Team4RAAM. In Oceanside, Kalifornien, schaut er einigen Teams beim Start zu.

Das Race Across America gilt als das weltweit härteste Radrennen für Amateursportler. Die Strecke führt über 4.800 Kilometer quer durch die USA. Der Bremer André Kastenbein war als Crew-Mitglied des Team4RAAM 2019 dabei.

Bremen – Von Kai Moorschlatt. Eine einsame Tankstelle in Alton im US-Bundesstaat Illinois: Das kühle Neon-Licht erhellt die müden Gesichtszüge von André Kastenbein. Der 39-jährige Bremer steht am Kofferraum eines Autos und befüllt mitten in der Nacht Trinkflaschen.

+ Kurze Besprechung zwischen André Kastenbein (links) und Tobias Bailer. © Kai Moorschlatt Seit fünf Tagen führt der Norddeutsche ein Nomadenleben auf den amerikanischen Highways. Denn André Kastenbein begleitet als Crew-Mitglied ein Team von vier Hobbysportlern beim Race Across America (RAAM). 4.800 Kilometer muss das deutsch-schweizerische Team4RAAM 2019 in nur neun Tagen absolvieren.

RAAM: Das härteste Amateurradrennen der Welt

Die Strecke führt von Oceanside an der kalifornischen Pazifikküste bis nach Annapolis am Atlantik. Das RAAM gilt als das härteste Amateurradrennen der Welt. Am Start sind Einzelfahrer und Teams in verschiedenen Größen.

+ Benjamin Müller ist Mitglied des Team4RAAM. © Kai Moorschlatt Das Team4RAAM tritt in der Vier-Mann-Kategorie an. André Kastenbein beschreibt das Abenteuer: „Wir sind rund um die Uhr unterwegs. Unsere vier Radsportler wechseln sich ab, so dass immer einer im Sattel sitzt.“

Vier bis fünf Stunden Schlaf sind Luxus für RAAM-Crew

Neben dem Bremer kümmern sich sieben ehrenamtliche Crew-Mitglieder in drei Begleitfahrzeugen um das Wohlbefinden der Sportler – und kommen dabei nur selten zur Ruhe. „Vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht sind Luxus für uns“, erzählt Kastenbein. Die Belohnung für die Strapazen: jede Menge eindrucksvolle Erlebnisse.

+ Auch durch die brüllende Hitze führt das Race Across America. © Kai Moorschlatt Bereits am ersten Renntag erlebt das Team in der kalifornischen Anza-Borrego-Wüste einen traumhaften Sonnenuntergang. „Ein Höhepunkt ist auch die Überquerung des 3.300 Meter hohen, schneebedeckten Wolf-Creek-Passes in den Rocky Mountains“, schwärmt der 39-jährige Bremer. Die Western-Kulisse des Monument Valleys, die endlose Prärie von Kansas, die Anstiege der Appalachen.

Team4RAAM mit Glücksgefühlen im Ziel in Annapolis

+ Aus und vorbei: André Kastenbein ist glücklich, nachdem das Team4RAAM in Annapolis durch das Ziel gefahren ist. © Kai Moorschlatt „Wir lernen die ganze Vielfalt des Landes kennen“, freut sich der Bremer. Vor allem die Herzlichkeit der Amerikaner beeindruckt das Team. Und damit hat in Zeiten von Donald Trump nicht jedes Mannschaftsmitglied gerechnet.

Trotz einiger Probleme – wie ein im Wüstensand steckengebliebenes Auto, Plattfüße und Erkältungen mehrerer Fahrer – erreichen Kastenbein und sein Team nach acht Tagen und 16 Minuten das Ziel in Annapolis. Das bedeutet den fünften Platz in der Altersklasse unter 50. Der Bremer zum Zieleinlauf: „Wir sind unendlich glücklich. Es ging nicht um das Ergebnis. Wir wollten nur durchkommen. Und das haben wir geschafft.“

Infos zum Radsportteam Team4RAAM 2019

Das Team4RAAM 2019 ist eine deutsch-schweizerische Kooperation: Tobias Bailer kommt aus Baden-Baden. Mario Müller, Benjamin Müller und Patrick Eichenberger sind Eidgenossen aus der Region Basel und dem Kanton Solothurn. Drei von ihnen sind in ihrer Freizeit auch als Spinning-Trainer tätig, Benjamin Müller ist Geschäftsführer eines Fahrradgeschäfts.

Die acht Crew-Mitglieder kommen aus Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Bremen und der Schweiz. Alle Mannschaftsmitglieder teilen die Liebe zum Radsport und sind während der zweijährigen Vorbereitungszeit auf das RAAM zu guten Freunden geworden.