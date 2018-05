Vorverkauf für „Quotenfete“ startet

Bremen - Der Vorverkauf für die „Quotenfete“ in der Bremer Stadthalle ist am Mittwoch gestartet.

Am 2. Mai startet der Vorverkauf für die „größte Landjugendparty des Universums“ am Samstag, den 24. November 2018. Zum zehnten Mal steigt die Party nun bereits in der Stadthalle in Bremen und lockt jedes Jahr tausende Feierwütige aus ganz Deutschland in die Hansestadt. Wer sich unters Partyvolk mischen will, kann Tickets in folgenden VGH-Vertretungen kaufen:

VGH-Vertretung Michael Haltermann Lange Str. 16 a in Ottersberg

VGH-Vertretung Joachim Bätje Wallhöfener Str. 70 in Vollersode

VGH-Vertretung Claas-Peter Meyerdierks Findorffstr. 41 in Worpswede

VGH-Vertretung Angelika Sieb Dorfstr. 4 a in Worpswede

VGH-Vertretung Werner Grobbau Speckmannstr. 23 in Grasberg

VGH-Vertretung Thomas Röpke Blender Hauptstr. 14 in Blender

ÖVB-Vertretung Joachim Lodders Baumschulenweg 6 in Bremen

VGH-Vertretung Ute Sachße Lange Str. 34 in Osterholz-Scharmbeck

VGH-Vertretung Oliver Bode Lange Str. 20 in Cuxhaven

VGH-Vertretung Rolf Viebrock Bahnhofstr. 3in Selsingen

VGH-Vertretung Stephan Kück-Lüers Am Brink 2 in Wilstedt

VGH-Vertretung Robert Windt Breite Str. 21 in Breddorf

VGH-Vertretung Kai Matthies Zevener Str. 1 in Scheeßel

VGH-Vertretung Claus Bösch Horner Str. 13 in Bremervörde

Rubriklistenbild: © Klotz