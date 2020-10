Querdenken421-Demonstration: Polizei Bremen ahndet mehrere Verstöße

Die Initiative „Querdenken421“ hat am Samstag zu Demonstrationen in Bremen aufgerufen. Dabei kam es zu mehreren Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Am Samstag kam es zu drei Demonstrationen der „Querdenken421“-Bewegung in Bremen.

in Die Polizei Bremen ahndete mehrere Verstöße gegen das Versammlungsgesetz.

ahndete mehrere Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Eine weitere Demonstration in Bremen gegen das Verbot der Reichsflagge wurde vom Veranstalter abgesagt.

Bremen - Am Samstag kam es in der Stadt Bremen zu drei Kundgebungen der Initiative „Querdenken421“ gegen die Maskenpflicht und die aktuellen Corona-Maßnahmen. Dabei ahndete die Polizei Bremen Verstöße gegen die erteilten Auflagen.

Stadt Bremen Bevölkerung 547.976 Fläche 326,7 km² Bürgermeister Andreas Bovenschulte

40 Personen trafen sich dazu am Samstag um 11 Uhr am Fähranleger in Vegesack. Dabei wurden die Teilnehmer mehrmals von der Polizei Bremen durch Lautsprecherdurchsagen auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen. Laut Polizei kam ein „Unverbesserlicher“ den Aufforderungen nicht nach und erhielt von der Polizei Bremen eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Er durfte nicht mehr an der Kundgebung teilnehmen.

Querdenken241-Demonstrant führt Messer mit sich

Gegen 13 Uhr versammelten sich noch 30 Teilnehmer auf dem Wartburgplatz in Walle. Auch hier hielten sich Menschen nicht an die Auflagen. Ein Mann führte ein Messer mit. Dieses wurde sichergestellt und gegen den Teilnehmer eine Anzeige erstattet. Auch er durfte nicht mehr an der Kundgebung teilnehmen. Gegen den Versammlungsleiter kam es ebenfalls zur einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

+ Bereits im Frühjahr gab es in Bremen Gegendemonstrationen gegen die Querdenker-Bewegung. © Laura Peral

In Sichtweite dieser Kundgebung bildete sich eine Gegenversammlung von 45 Personen. Als dritter Ort wurde der Parkplatz eines Einkaufszentrums in Gröpelingen aufgesucht. Circa 25 Demonstranten versammelten sich hier noch einmal und dazu auch 45 Gegendemonstranten.

Polizei Bremen stoppt Anhänger von Querdenken421-Demonstranten

Die Polizei Bremen achtete auf die Einhaltung der Hygienevorschriften zur Eindämmung des Coronavirus und stellte mehrere Anzeigen. Bei einem Anhänger zum Transport des Equipments war der Versicherungsschutz erloschen. Eine weitere Nutzung des Anhängers wurde den Demonstranten von der Polizei Bremen untersagt.

Heute fanden in #Bremen drei angemeldete Versammlungen gegen die Maskenpflicht und die aktuellen Corona-Maßnahmen statt. Die #Polizei ahndete Verstöße gegen die erteilten Auflagen. Bei zwei von drei Kundgebungen gab es jeweils eine Gegenversammlung.



▶️ https://t.co/yodesaAjsL — Polizei Bremen (@BremenPolizei) October 24, 2020

Aus gegebenen Anlass ruft die Polizei Bremen weiterhin dazu auf: „Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung und halten Sie sich an die AHA-Regeln. Es kommt auf jeden Einzelnen an.“

Demonstration für Reichsflagge in Bremen abgesagt

Am Freitag zuvor wurde eine weitere Demonstration in der Stadt Bremen im Voraus vom Veranstalter abgesagt. Das Motto der zu heute angedachten Demonstration lautete „Kein Verbot für schwarz-weiß-rot“. Damit wollten die Demonstranten gegen das Reichsflaggen-Verbot der Stadt Bremen demonstrieren. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Bremen am Freitag die Kundgebung nur unter Auflagen zugelassen hat, meldete sich der Veranstalter am Abend bei der Versammlungsbehörde und sagte die Demo ab.

Dennoch kündigte die Polizei Bremen am Samstag auch außerhalb der angemeldeten Demonstrationen verstärke Präsenz an, da eine verbotene Ansammlung dennoch nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Polizei Hamburg hatte am Wochenende mit anderen Problem zu kämpfen. Im Hamburger Schanzenpark kam es am Samstag zu einer Banden-Schlägerei.

Rubriklistenbild: © Laura Peral