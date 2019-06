Eva Quante-Brandt will nicht in den neuen Senat

Bremen – Mitten in den rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen ist die SPD weitere mit Personalien beschäftigt. Nach dem Rückzug von Wirtschaftssenator Martin Günthner hat nun Eva Quante-Brandt erklärt, für einen neuen Senat nicht zur Verfügung zu stehen. Sie ist Senatorin für Gesundheit, Wissenschaft und Verbraucherschutz.

In die Koalitionsverhandlungen habe sie „wichtige Weichenstellungen für die Schwerpunkte“ in ihren Ressorts eingebracht, sagte die Politikerin am Donnerstag. Und weiter: „Dieser Prozess ist nun weitgehend abgeschlossen. Für meine persönliche Zukunft wünsche ich mir veränderte Schwerpunkte in der Lebensgestaltung. Dieser Wunsch ist mit der Verantwortung als Senatorin nicht vereinbar.“

Quante-Brandt, an deren Führungsstil es in der Vergangenheit wiederholt Kritik gegeben hatte: „In den letzten beiden Legislaturperioden habe ich als Senatsmitglied politisch und fachlich herausfordernde Ressorts verantwortet und vertreten. Diese Tätigkeiten haben sowohl zeitlich als auch inhaltlich mein volles Engagement gefordert.“ Nun nehme sie ihr Bürgerschaftsmandat „gerne an“.

SPD, Grüne und Linke schlagen vor, dass die Bürgerschaft den neuen Senat „unmittelbar nach den Sommerferien“ wählt.