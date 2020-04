Firma Brokop Stahlbau feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Bremen - Ihre Produkte sind vielerorts präsent: Die Bremer Firma Brokop Stahlbau feiert 100-jähriges Bestehen. Verladerampen, Treppen und deren Geländer, Türen und Tore für Business-Kunden entwerfen und produzieren die 39 Mitarbeiter mit Hilfe modernster Technik. Das Unternehmen hat die Geländer um den Europahafen hergestellt und aufgebaut und auch die Lärmschutzwände an der A 281 in Richtung Stahlwerke. Zudem demontierte die Firma die „Bremer Ufos“ am Nordwestknoten.

Die Anfänge des heute in dritter und vierter Generation geführten Unternehmens vor 100 Jahren waren bescheiden. Nachdem er 1919 seinen Meister in Oldenburg gemacht hat, gründet Kunst- und Bauschlosser Theodor Brokop, 1888 geboren, 1920 das Unternehmen in Walle im Bremer Westen. Zunächst arbeitet er selbstständig als Kunstschmied. Noch heute steht sein Meisterstück im Eingangsbereich, ein elegant verzierter Blumenständer.

Brokop arbeitet zunächst in seinem Wohnhaus, dann kommen Angestellte hinzu. Er öffnet eine Werkstatt an der Emder Straße nahe der Roland-Mühle. „Im Krieg hat er sich so durchgewurschtelt“, sagt Schlossermeister Theodor Schnibbe (70). Brokop ist sein Großvater. Danach bekommt die kleine Firma viel zu tun, durch Neubauten und Aufbauten, viele Aufträge hängen mit den Häfen im Land Bremen zusammen. 1966 muss das Unternehmen die Emder Straße verlassen, weil der Waller Friedhof erweitert wird. Seitdem befindet sich die Firmenzentrale am Hohweg.

Wie wird man mit seinem Unternehmen 100? „Man muss vernünftige Qualität liefern und schnell auf Kundenwünsche reagieren“, sagt Theodor Schnibbe. „Das heißt: Man muss auch im Notfall schnell da sein.“ So war es auch bei dem ersten von insgesamt zwölf im vergangenen Jahr gefällten „Bremer Ufos“, 40 Meter hohen Beleuchtungsmasten am Nordwestknoten. Der Mast drohte umzukippen, sagt Geschäftsführer Andreas Schnibbe (40). „Wir haben mittags um 12 Uhr die Information bekommen. Sechs Stunden später hatten wir alles zusammen inklusive eines Autokrans und fuhren hin“, so Schnibbe weiter. „Wir waren noch relativ unerfahren. Nachts, um 2.30 Uhr, war der Kopf weg.“

Für die übrigen „Ufos“ konnte Brokop dann ein halbes Jahr planen. Bei den Demontagen stand Schnibbe mit einem Kollegen oben im Mast und schnitt mit einer Säbelsäge die Außenwand durch, um den jeweiligen Kopf mit den Leuchten abzutrennen. Genauso zerlegte er die stehenden Masten in transportierbare Teile. „Danach wurden sie mit fünf Metern Überbreite per Lkw mit Polizeibegleitung abtransportiert und bei uns zerlegt“, sagt er. „So was macht man nicht jeden Tag.“

Schnell und ein spontan muss der Betrieb auch sein, wenn es um die Beseitigung von Unfallschäden geht. Seit der Nachkriegszeit arbeitet das Unternehmen kontinuierlich in den Häfen von Bremen und Bremerhaven und wirkte auch am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven mit. Firma Brokop baute außerdem große Verladerampen für das Autoterminal Bremerhaven.

Ein Standardauftrag ist der Bau und die Montage von Brückengeländern. Die Felder werden in der Werkstatt zugeschnitten und zusammengeschweißt und auf der Baustelle dann nur noch montiert. Je nach Ort kann die Installation durchaus anspruchsvoll werden. Brokop installiert etwa in 40 Metern Höhe, mit Hilfe zweier Autokräne, einem für die Geländerteile und einem mit einem Korb für die Monteure.

Was verlangt die Zukunft? „Wir bleiben ständig auf dem neuesten Stand der Technik“, sagt Schnibbe. „Wir machen Fortbildungen, sowohl was Neuerungen im Bereich der Schweißtechnik als auch neue Gesetze anbelangt.“

