Zwei Autoren wollen über Legenden und „Kaffee-Irrtümer“ aufklären

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wie heißt die Kaffeehauptstadt? Wien? Ach, ein Witz. Die erste Kaffeestube im deutschsprachigen Raum öffnete anno 1673 in Bremen. Ein Holländer hatte das Kolonialgetränk an die Weser gebracht; der Rat genehmigte ihm den öffentlichen Ausschank.

Und das, obwohl das Getränk als eine Art Droge galt, als gefährliches Zeug. Gleichwohl – in den folgenden Jahrhunderten entwickelte Bremen sich zur Kaffeestadt: Import und Export, Röstereien, Erfindungen (koffeinfreier Kaffee) und Industrie. Dennoch sind (nicht nur in Bremen) im Zusammenhang mit dem Thema „Kaffee“ viele Irrtümer und Legenden verbreitet. Das jedenfalls finden Robert Rosskamp und Rolf Sauerbier.

Deshalb haben sie nun das Buch „Kaffee-Irrtümer“ (Edition Temmen, 102 Seiten, Preis: 12,90 Euro) geschrieben. Beide Autoren sind mit dem Thema seit Jahrzehnten vertraut. Rosskamp, Jahrgang 1942, ist promovierter Agrarökonom.

Für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) hat er ein Biokaffeeprojekt in Bolivien, Kolumbien und Peru geleitet. Sauerbier, Jahrgang 1945, arbeitete jahrzehntelang in der Kaffeeindustrie, war bei Jacobs für Pressearbeit und Kommunikation verantwortlich. Heute berät er Kooperativen in Anbauländern bei der Kaffeeröstung und -vermarktung.

160 Liter Kaffee trinken die Deutschen im Jahr, sagt Sauerbier. „Kaffee ist nach wie vor Getränke Nummer Eins.“ Aber der Verbrauch stagniert. „Es gibt immer mehr Single-Haushalte. Der Gesamtkonsum bleibt gleich, aber er verteilt sich anders.“ Und? „Der große Verdiener am Kaffee ist der Staat.“ Pro Kilo Röstkaffee nehme er 2,19 Euro Kaffeesteuer ein, so Sauerbier. „So eine Marge haben Handel, Produzent und Bauer nicht.“

Vom „Business mit der Barmherzigkeit“

Apropos – viele Kaffeetrinker achten heute auf Label, um sicherzugehen, dass die Kaffeebauern auch fair bezahlt werden. Damit muss man den beiden Autoren aber nicht kommen! Rosskamp spricht vom „Business mit der Barmherzigkeit“ – Motto: Label machen den Kaffee nicht besser, bloß teurer, und beim Bauern kommt davon nichts an.

Rosskamp spricht von einer „Verbrauchertäuschung“ der „vielen Labels, die auf der Packung sind“. Die Organisationen würden oft nur das Label vermarkten und Lizenzgebühren kassieren. Rosskamp: „Die Genossenschaften haben diese koloniale Einstellung durchschaut.“

Sauerbier: „Ich bin der Meinung, dass man ,Fair Trade‘ im Kaffeebereich heute nicht mehr braucht.“ Organisationen wie „Transfair“ hätten das Bewusstsein für Produkte verändert. „Kaffee hat eine andere Wertigkeit bekommen. Diese Ziele sind heute erreicht“, sagt Sauerbier. Gute Qualität brauche kein Label. Und wie findet der Kunde gute Qualität? Tipp der Autoren: „Probieren.“