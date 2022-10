Hochzeitskorso in Bremen gestoppt – 50 Fahrzeuge und Pyrotechnik

Von: Sebastian Peters

Hochzeitskorso fährt durch Bremen und blockiert Verkehr (Symbolfoto) © IMAGO/Rene Traut

Ein Autokorso in Bremen sorgte am Sonntag für Aufsehen. Rund 50 Fahrzeuge sollen mehrfach gegen Verkehrsregeln verstoßen haben. Auch Pyrotechnik wurde gezündet.

Bremen – Ein großer Autokorso sorgte am Sonntag, 02. Oktober 2022, für Aufsehen in Bremen-Vegesack. Gegen 16:20 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf eines Zeugen. Rund 50 Fahrzeuge sollen sich an mehreren Verkehrsverstößen beteiligt haben, so der Anrufer. Außerdem soll Pyrotechnik entzündet worden sein.

Hochzeitskorso quer durch Bremen – 50 Fahrzeuge blockieren Verkehr und entzünden Pyrotechnik

Sofort machten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zur Straße „Zur Vegesacker Fähre“. Dort angekommen, trafen die Beamten tatsächlich auf mehrere Fahrzeuge. Die Verkehrsteilnehmer blockierten die Vegesacker Heerstraße.

Beim Eintreffen soll außerdem erneut Pyrotechnik aus dem Hochzeitskorso heraus entzündet worden sein. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen von sämtlichen Beteiligten die Personalien auf. „Nach eindringlichen Gesprächen durften die Autos einzeln weiterfahren“, so die Polizei Bremen.

Es wurden, neben „eindringlichen Gesprächen“, auch mehreren Anzeigen gefertigt. Ermittlungen dauern an. Die Polizei Bremen weist ausdrücklich darauf hin, dass sogenannte Autokorsos Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verursachen können. Die Freude über ein Ereignis berechtigt zu keinem Zeitpunkt die Missachtung von Verkehrsregeln.