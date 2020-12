Puffer auf Abstand

Marktbuden sorgen in der Innenstadt für Weihnachtsflair. Läuft alles glatt, dürfen sie bis 23. Dezember stehen bleiben.

17 Schausteller bieten Schlemmereien an.

Umsatz bei 15 Prozent des Normalniveaus.

Hoffnung zielt auf den Sommer.

Bremen – Jetzt geht’s los: 17 Schausteller haben Marktbuden auf dem Marktplatz, dem Domshof, dem Liebfrauenkirchhof und vor dem Hauptbahnhof aufgebaut. Läuft alles glatt, dürfen sie bis 23. Dezember stehen bleiben. Gebrannte Mandeln, Crêpes, Kartoffelpuffer und Schmalzkuchen sind im Angebot. Es kommen Kunden an diesem verregneten Donnerstagmittag. Doch der Andrang ist überschaubar. Nur selten bildet sich mal eine Schlange, dann aber mit Abstand.

Ralf (73) und Petra Böker (76) verkaufen an ihrem Stand „Nusszauber“ vor dem Haus der Bürgerschaft Süßwaren. „Besonders gut laufen Mandeln und Bremer Kluten“, sagt Ralf Böker. Auch Schokofrüchte, Liebesäpfel und Lebkuchenherzen hat er im Sortiment. Für die beiden Schausteller stand es außer Frage, die Gelegenheit zu nutzen. „Wir sind Schausteller. Wenn wir die Gelegenheit haben, Geld zu verdienen, bauen wir auf“, sagt Ralf Böker. Natürlich sei es anders als auf dem Weihnachtsmarkt oder dem Freimarkt. Er weist auf die menschenleere Innenstadt hin. Sonst habe die Straßenbahn zur Marktzeit laut klingeln müssen, um durchzukommen.

„Das ist unser Leben“

Böker schätzt, dass er nur 15 bis 20 Prozent des normalen Umsatzes macht. Dennoch mache es ihm Spaß und es sei besser, als zu Hause zu sitzen. „Das ist unser Leben, unser Geschäft“, sagt er. Auch der Zeitraum ist in diesem Jahr stark verkürzt. „Unter normalen Umständen hätten wir 31 Tage hier gestanden“, sagt Petra Böker.

+ Ein Prise Weihnachten: Schausteller bieten auf den Bahnhofsvorplatz Puffer und so weiter an. © Kowalewski

Manche Leute würden Trinkgelder geben, sagt Ralf Böker. „Manche sagen: Danke, dass Sie hier sind.“ Man müsse allerdings schon richtig kalkulieren, um nicht auf Ware sitzen zu bleiben. „Nach dem ,Freipaak’ mussten wir 100 Lebkuchenherzen wegschmeißen“, sagt er.

Rainer Fertig (65) aus Bremen verkauft an seinem Stand „Hacienda el Churro“ auf dem Liebfrauenkirchhof mit seinem Sohn Churros. Vor der Bude befindet sich eine Absperrung, die für Abstand sorgt. An den Seiten befinden sich Desinfektionsspender. Er sagt, er habe den Eindruck, dass die Älteren es vermeiden, in die Stadt zu gehen. „Ich finde, die Leute in Bremen verhalten sich vernünftig.“ Es gäbe aber auch Unverbesserliche.

„Reich werden wir nicht“

Er schätzt, im Vergleich zum Weihnachtsmarkt nicht mal zehn Prozent des Umsatzes zu machen. „Verlust machen wir nicht, aber reich werden wir auch nicht“, sagt Fertig. Die Touristen und die Leute aus der Umgebung würden fehlen. „Wir waren das ganze Jahr zu Hause. Wir sind froh, dass wir was um die Ohren haben“, fährt Fertig fort. Er ist skeptisch, was das kommende Jahr anbelangt. Vielleicht würde das Geschäft im Sommer wieder richtig laufen, aber wohl immer noch mit Hygiene-Einschränkungen.

Am Stand „Pommes Fritz“ auf dem Marktplatz ist die offene Front weitgehend mit Scheiben geschützt. Inhaberin Susanne Robrahn (47) aus Bremen sagt, es sei oft schwer, die Leute zu verstehen. An ihrem Stand gibt es hausgemachte Pommes und Kartoffelecken. Unter normalen Bedingungen wüsste sie, wieviel sie verkauft. Das sei jetzt schwieriger und sie müsste schon am Donnerstag die Kartoffeln für Freitag bis Montag bestellen.

Auch am Bahnhof ist es eher gemütlich als hektisch. Milena Ahrend (39), die hier Crêpes verkauft, sagt, dass die Leute sich freuen und freundlich sind. Einige hätten nach Glühwein gefragt.

Von Martin Kowalewski