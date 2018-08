Zwei Tage „Bremen bellt“ in den Messehallen auf der Bürgerweide

Bremen - 250 Hunderassen und 4500 Hunde – wow! Oder anders gesagt: Bremen kommt auf den Hund. Denn es ist wieder Zeit für „Bremen bellt“. Zum mittlerweile zehnten Mal ist die Rassehundeausstellung zu sehen. Am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. September, füllen die Vierbeiniger und ihre zweibeinigen Fans die Messehallen 2, 4, 5, 6 und 7 auf der Bürgerweide.

Das Spektrum reicht dabei „von A wie Apportierhund über L wie Leonberger bis Z wie Zwergspitz“, sagt eine Sprecherin. Oder eben von „ruhig bis kinderlieb über ausdauernd bis temperamentvoll“. Wie auch immer – alles dreht sich um die „besonderen Merkmale und verschiedenen Charaktere“ der Hunde.

Neben den Wettbewerben soll das Rahmenprogramm „Unterhaltung für die ganze Familie“ bieten. So zeigen beispielsweise ausgebildete Rettungshundestaffeln ihr Können. Natürlich gibt es auch in Disziplinen wie „Dog Dancing“ allerlei zu sehen. Ebenfalls im Programm: Hunde-Comedy mit dem Zirkus- und Varietékünstler Leonid Beljakov und seinen tierischen Partnern. Da heißt es dann nicht nur „Bremen bellt“, sondern auch: Bremen lacht.

Zudem beraten etliche Vereine und Tierinitiativen zu Fragen rund um den Hund und geben Hinweise zu Hundehaltung und -ausbildung. „Attraktive Messepreise für Tiernahrung, Zubehör und Accessoires laden ein zum Einkaufsbummel an mehr als 50 Verkaufsständen“, so die Sprecherin weiter.

Für die Hunde ist sogar Teppich verlegt worden

Ein Jahrzehnt „Bremen bellt“ – da freut man sich bei den Organisatoren vom Landesverband Weser-Ems des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH). „Wir hoffen, wir können damit weiterhin Menschen für Hunde begeistern und über artgerechte Haltung informieren“, sagt Hermann Pille, Vorsitzender des Landesverbands. Der VDH versteht sich laut eigener Darstellung als „Interessenvertretung aller Halter von Rassehunden“.

Einmal mehr haben die Hundefreunde alles sorgsam vorbereitet. Dabei geht es auch ums Detail. Die Ausstellungsringe in den Hallen 5, 6 und 7 werden komplett mit Teppich ausgelegt. Für die internationale Ausstellung am 1. September und für die nationale Ausstellung am 2. September gilt: ab 7 Uhr Einlass der Hunde (um diese Zeit ist noch kein Publikumsverkehr), um 9 Uhr Beginn des Richtens, um 15 Uhr Beginn der Wettbewerbe.

In der internationalen Konkurrenz am Sonnabend sind Affenpinscher und Afghanen ebenso dabei wie Bernhardiner (langhaarig), Bernhardiner (stockhaarig) und der Finnische Lapphund (in seiner Heimat bekannt als „Suomenlapinkoïra“). Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.

Auch bei der nationalen Konkurrenz am Sonntag treten Tiere an, von denen Nicht-Hundehalter nicht unbedingt schon mal gehört haben – erwähnt seien etwa der Anatolische Hirtenhund („Coban Köpegi“), der „Nova Scotia Duck Tolling Retriever“ und der „Xoloitzcuintle“ (Mexikanischer Nackthund). Es kommen an beiden Tagen aber auch Collies und Doggen, Schäferhunde und Pudel; Letztere in verschiedenen Fellfarben.

kuz

Infos

„Bremen bellt“ öffnet an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr. Besucherhunde dürfen bei Vorlage des Impfpasses mit hinein. Eintritt: sieben Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Jugendliche, drei Euro für Kinder (sechs bis zwölf Jahre).