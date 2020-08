Prügel-Exzesse am Bremer Hauptbahnhof

Bremen – Gleich mehrere Schlägereien und Körperverletzungsdelikte haben die Polizei am Wochenende rund um den Hauptbahnhof beschäftigt. Das berichtete eine Sprecherin am Sonntag.

Am Platz der Deutschen Einheit (vor dem Übersee-Museum) wurde ein 21-Jähriger „durch einen gezielten Flaschenwurf am Kopf schwer verletzt“, so die Sprecherin. „Zuvor hatte es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und zwei 38 und 51 Jahre alten Männern gegeben.“

Nach mehreren Faustschlägen und Tritten war der 21-Jährige zu Boden gegangen. Dann „warf ihm der 38-Jährige aus kurzer Distanz noch eine Glasflasche ins Gesicht“, sagte die Polizeisprecherin. Der Verletzte blutete im Gesicht. Die Polizei nahm die flüchtenden Tatverdächtigen in der Nähe fest.

„Reizgas, scharfe Gegenstände und Pflastersteine“

An der Weide gerieten wenige Stunden später eine 20-Jährige und ihr 18 Jahre alter Ex-Freund sowie die jeweiligen Begleiter in Streit. Der Krach eskalierte, es kamen „Reizgas, scharfe Gegenstände und Pflastersteine“ zum Einsatz, so die Sprecherin weiter. Die Polizei trennte die Kontrahenten und leitete Ermittlungen gegen vier 16, 18, 21 und 22 Jahre alte Tatverdächtige ein. Drei von ihnen hatten bei der Schlägerei Verletzungen erlitten, die in Krankenhäusern behandelt wurden.

Gegen 19.15 Uhr kam es dann am Sonnabend zu einer weiteren Prügelei am Platz der Deutschen Einheit. Ein 20-Jähriger war mit drei Männern in Streit geraten, er wurde mit Fäusten geschlagen und Tritten gegen den Kopf attackiert, so die Polizei, die einen 40 Jahre alten Verdächtigen fasste. „Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung“, so die Sprecherin weiter.

Rettungswagen-Fahrer übersieht Obdachlose

Am Sonnabendabend ist es am Bahnhofsvorplatz zu einem schweren Unfall mit einem Rettungswagen gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen gegen 21.15 Uhr „nach einem Körperverletzungsdelikt im Bahnhof zur Behandlung einer Patientin gerufen“ worden. Nach der Erstversorgung stand die Weiterfahrt in eine Klinik an. „Dabei übersah der Fahrer drei auf dem Bahnhofsvorplatz schlafende Obdachlose. Passanten machten den Sanitäter auf die Schlafenden aufmerksam, so dass dieser sofort bremste. Einen Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern“, so die Polizei. Die 34, 44 und 48 Jahre alten Männer wurden verletzt. Der 21-jährige Rettungswagenfahrer erlitt einen Schock.