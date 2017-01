Abgehörte Telefonate belasten 27-Jährigen

Prozess wegen versuchten Totschlags

Bremen - Von Steffen Koller. „Ich habe ein Problem. Das Auto muss weg“: Mit diesem Satz könnte es im Prozess vor dem Landgericht für den 27-jährigen Angeklagten, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag zur Last legt, trotz der unergiebigen Zeugenaussagen eng werden. Der junge Mann steht vor Gericht, weil er im Juni einen Schüler mit seinem Auto erfasst und trotz schwerer Kopfverletzungen einfach liegengelassen haben soll. Jetzt wurde deutlich, dass der Inhalt einiger Telefonate schwer wiegt.

Acht verschiedene Telefone waren auf den 27-Jährigen angemeldet, für mehrere Tage überwachten Ermittler jedes Gespräch, das beim mutmaßlichen Täter einging oder von ihm selbst getätigt wurde. Das berichtete es Freitag eine Polizistin (49), die die Observation organisierte. Ihrer Aussage nach gab es „diverse Gespräche“, in denen die Rede davon war, ein „Fahrzeug zu entsorgen“, beziehungsweise vor der „Entsorgung“ zu reinigen. Der Angeklagte habe mehrere Personen in Telefonaten explizit darauf hingewiesen, besonders auf die Entfernung von Fingerabdrücken zu achten, sagte die Zeugin.

Der junge Mann, der seit November vor Gericht steht, soll am 13. Juni vergangenen Jahres vor einer Schule in der Vahr auf der Linksabbiegerspur mit hoher Geschwindigkeit wartende Autos überholt und den 13-Jährigen bei „Rot“ an einer Ampelkreuzung erfasst haben. Der Schüler wurde fast 14 Meter durch die Luft geschleudert und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Anstatt sich um den Jungen zu kümmern, fuhr der Fahrer des Wagens davon.

Anrufer wollte das Auto „loswerden“

Der Anrufer – der laut Ermittlern der Angeklagte sein soll – habe mehrfach betont, er wolle das Auto „loswerden“ und möglichst nicht mit dem Pkw in Verbindung gebracht werden. Als das „herausragende Gespräch“ bezeichnete die Polizistin ein Telefonat, bei dem der Anrufer einem Gesprächspartner mit Nachdruck deutlich machte, es dürften keine Spuren zurückbleiben, die auf seine Person hindeuten könnten. Doch Fingerabdrücke und DNA-Spuren des 27-Jährigen wurden laut Spurensicherung am und im Wagen gefunden – sowohl an Getränkedosen als auch am Kennzeichen.

In den Gesprächen soll zudem zum Ausdruck gebracht worden sein, dass sich der Anrufer Versteckmöglichkeiten für den Wagen besorgt hatte. Kurz bevor das Fahrzeug zu einem dieser Verstecke gebracht werden sollte, wurde es von Polizisten bei einem Import/Export-Unternehmen in Bremen gefunden und beschlagnahmt. Dass in den abgehörten Mitschnitten auch tatsächlich über das Tatfahrzeug gesprochen wurde, daran haben die Beamten keinen Zweifel. „Modell, Farbe und Kilometerstand passten zum Auto, das sichergestellt wurde“, so die Polizistin.

Schon vorher gab es einen Unfall mit demselben Auto

Neun Tage vor dem schweren Zusammenstoß mit dem 13-jährigen Schüler soll der junge Mann schon einmal in einen Unfall verwickelt gewesen sein – mit demselben Auto, einem silberblauen Opel Astra. Laut Polizistin hätten Zeugenaussagen ergeben, dass bei beiden Unfällen „eine große Ähnlichkeit“ zwischen den Unfallfahrern bestanden habe. Zudem habe der Vater des 27-Jährigen bei der Autovermietung die Handynummer seines Sohnes für eventuelle Rückfragen angegeben.

Der Prozess wird am Montag, 16. Januar, fortgesetzt.

