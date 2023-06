Prozess um Totschlag in Bremerhaven: Die Ex-Verlobte des Angeklagten sagt aus

Von: Ralf Sussek

Teilen

Der Angeklagte (links) mit seinem Verteidiger Alexander Ukat. © Sussek

Wegen Totschlags muss sich ein 33-Jähriger aus Bremerhaven vor dem Landgericht Bremen verantworten. Am Montag sagte seine Ex-Verlobte aus.

Bremen – Die junge Frau kennt den wegen Totschlags Angeklagten schon lange. Im Jahr 2009, mit 15, lernte sie ihn in ihrer Heimatstadt Hoyerswerda kennen. „Wir haben uns gut verstanden, obwohl wir sehr gegensätzlich sind“, sagt die laut eigener Aussage Ex-Verlobte von Enrico N. am Montag als Zeugin vor dem Landgericht Bremen.

Als dieser damals, also noch in Hoyerswerda, ins Gefängnis kam, endete die On-/Off-Beziehung vorerst. Sie bekam ein zweites Kind mit einem anderen Mann, seit ihrer Scheidung von diesem 2019 sei sie „durchgängig“ mit Enrico N. zusammen gewesen, erklärt die heute 29-Jährige am Montag. Zu der Zeit lebte sie bereits in Bremerhaven. „Er kam aus Hoyerswerda – und ist geblieben“. Bis Sommer 2022 lebte man so zu viert zusammen, dann suchte die Zeugin für ihren Verlobten eine neue Wohnung. Der Grund: Er trank zu viel Alkohol.

Prozess um Totschlag in Bremerhaven: Traummann mit Alkoholproblemen

„Ab einem bestimmten Punkt ist er aggressiv geworden“, sagt die Frau, deren Freundin während der Aussage neben ihr sitzt und die Hand hält. Er habe sie beleidigt und Gegenstände durch den Raum geworfen, handgreiflich sei er nicht geworden. Nüchtern sei er ein „Traummann“. Nüchtern allerdings war er immer seltener. Anfangs habe er jeden zweiten Tag getrunken, im Laufe der Zeit war es „oft“, sagt die Frau.

Seit Mitte April muss sich Enrico N. vor dem Landgericht Bremen wegen Totschlags verantworten. Er soll am Morgen des 27. August 2022 in seiner Wohnung im Freihafen nach einvernehmlichem Sex Tamara T. erdrosselt haben. Anschließend habe er sie, in zwei Plastiksäcken verpackt, am Geeste-ufer abgelegt, heißt es in der Anklage. Zuletzt hatte der 33-Jährige die Tat gestanden. Bis dahin war es ein geheimnisvoller „Ali“, den er als Täter bezeichnete.

Bei seinem Geständnis hatte er seinen Verteidiger „erhebliche Gedächtnislücken“ anführen lassen; er könne sich wegen des vielen Alkohols nicht an die Tat erinnern. Auch am Morgen vor der Nacht, als er die 45-Jährige erdrosselte, will er mit Bier und einer halben Flasche Kräuterlikör zu trinken begonnen haben; den Likör habe er vor seiner Freundin versteckt, hatte er erklärt.

Kräuterlikör hat die Zeugin in der Wohnung des Angeklagten nie gesehen. Einen besonderen Alkoholpegel habe sie auch nicht festgestellt. „Er war leicht alkoholisiert, aber im Rahmen“, sagt sie, „das Wochenende mit ihm war normal für mich.“ Sie schildert es so: Enrico N. zieht am Freitagabend nach dem gemeinsamen Abendessen noch einmal los, etwas zu essen einkaufen, wie er sagt. „Stunden später war er immer noch nicht da.“ Ihre Kinder sind bei einem Kindsvater, sie legt sich schlafen. Um 4 Uhr nachts weckt ein Anruf sie: „Hau ab aus meiner Wohnung“, habe Enrico gesagt, er wolle dort noch mit zwei Männern trinken. Eine Stunde später fährt die Zeugin mit dem Fahrrad in ihre eigene Wohnung. „Ich war es gewohnt, dass er mitten in der Nacht seine Wohnung für sich haben will.“ Statt zweier Männer begleitet Tamara T. den Angeklagten.

Am Sonnabend, Stunden nach der Tat, kommt Enrico N. in die Wohnung der Zeugin. Sie reden nicht, er legt sich auf das Sofa. „Am Sonntag war alles okay zwischen uns“, sagt die ehemalige Verlobte. Sie streicht sich während ihrer Aussage mehrere Male Tränen aus dem Gesicht. Am Montag darauf ist Enrico N. wieder auf Montage auf Helgoland.

Es waren zwei Fotos von der nackten Tamara auf seinem Bett, die die Polizei auf die Spur des Angeklagten brachten. Die Bilder hatte er an zwei Bekannte geschickt, auf einem war auch das Tattoo am Bein des Angeklagten erkennbar. Auf dem zweiten Foto steht im Hintergrund ein Fahrradanhänger.

„Dieser blöde Hänger stand hochkant vor dem Bett“, fährt es aus der Zeugin heraus. So oft wurde sie schon nach dem Anhänger gefragt, und ja, sie hatte ihn nicht an ihrem Fahrrad, als sie die Wohnung des Angeklagten verließ. Die Nachfragen des Gerichts legen nahe, dass der Angeklagte den Anhänger benutzte, um die Leiche von Tamara T. zum Geeste-Ufer zu bringen.