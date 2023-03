Prozess um tote Ekaterina: Angeklagter stellt kurz vor den Plädoyers 82 Anträge

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte (Mitte) im Mordprozess mit seinen Verteidigern Helmut Pollähne (l.) und Thomas Domanski. © Sussek

Eigentlich sollte an diesem Dienstag im Bremer Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in Bremerhaven („Ekaterina“) das Plädoyer der Staatsanwaltschaft gehalten werden. Doch dazu kam es nicht.

Bremen – „Äußerst wichtig“ – unzählige Male sind vor dem Landgericht Bremen diese zwei Wörter gefallen. Für Dienstag waren die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger geplant, doch nach 82 Anträgen auf weitere Beweiserhebungen des Angeklagten war daran nicht mehr zu denken.

Alle Anwesenden erwarten das Plädoyer des Staatsanwalts, als Walter B. das Wort ergreift. Gerade ist ein Beweisantrag seiner Verteidiger zurückgewiesen worden, da beginnt der Angeklagte mit der Verlesung seiner Aufzeichnungen. Sind das Anträge, Stellungnahmen, Richtigstellungen? Beweisanträge im streng juristischen Sinne sind es jedenfalls nicht.

Anklage: Ekaterina betäubt, getötet und zerstückelt

Der Kasache ist angeklagt, seine Frau am 4. Februar 2022 betäubt, getötet und später zerstückelt zu haben. Der Anklageschrift zufolge legte er den Torso und die abgetrennten Körperteile in einen Reisekoffer und warf ihn in einen Fluss. Knapp vier Wochen später wurde der Koffer in der Nähe des „Sail-City“-Hotels angespült. Als Motiv wird die Befürchtung des Mannes angegeben, seine Frau Ekaterina werde sich trennen und mit der gemeinsamen Tochter zu einem neuen Partner nach St. Petersburg ziehen. Im Laufe des Prozesses hatte die Mutter des Angeklagten erklärt, sie habe die Schwiegertochter im Affekt getötet, die Leiche Stunden später zerteilt und in einen Koffer gepackt – alles ohne das Wissen des Sohnes. Der habe ihr nur geholfen, den schweren Koffer in die Geeste zu werfen.

Seit Beginn des Prozesses versucht der Angeklagte, das mögliche Motiv zu entkräften. Er stellt sich als fürsorglicher Ehemann und liebender Vater dar, seine getötete Ehefrau als hilflos in alltäglichen Dingen, aber mit hohen Ansprüchen an Lebensstil und Unterstützung. Auch seine Einlassungen am Dienstag zielen in diese Richtung. Nach seinen ersten zwei Beweisanträgen verliest er weitere 20 Seiten Erklärung mit einer Liste von 80 Punkten, die er aufgeklärt oder in seinem Sinne korrigiert sehen möchte.

Gutachter bescheinigt dem Angeklagten ein „narzisstisches Selbstwertkonzept“

Dabei handelt es sich meist um Details wie die Gluten-Unverträglichkeit seiner Frau, den Kauf einer Weihnachtsbeleuchtung und den Schrittzähler seiner Mutter. Aus Überweisungen an seine Frau während ihrer Zeit im Frauenhaus macht er: „Der Angeklagte bezahlte auch das Frauenhaus.“ Alles geschah aus Liebe und war „Vorsorge, keine Kontrolle“. Zeugen hatten den Angeklagten als kontrollierend beschrieben, ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie attestierte ihm im gerichtlichen Gutachten ein „narzisstisches Selbstwertkonzept“ und ein Helikopter-Verhalten. „Er versucht, die Umwelt so zu kontrollieren, dass es in seinem Sinne ist“, hieß es.

An das Gericht appelliert der Angeklagte mehrfach und eindringlich („im Namen der Gerechtigkeit und im Namen meiner Tochter“), die von ihm vorgebrachten Punkte noch in das Verfahren einzuführen. Um das zu unterstreichen, wertet er das Geständnis seiner Mutter als „plausibel und nachvollziehbar“, kommt in seinen Ausführungen zum Ergebnis, dass sie „höchstwahrscheinlich als Täterin Tötungsabsicht und Zerstückelungsabsicht“ gehabt und „meine liebe Frau zerstückelt“ habe. Am Ende wendet er sich an das Gericht: „Meine Tochter darf ihren Vater nicht auch noch verlieren.“

Das Gericht wird nun prüfen, inwieweit die Anträge statthaft sind oder ob es diese zum Anlass nimmt, selbst weitere Aufklärung zu betreiben. Die Verhandlung wird am Freitag fortgesetzt. Dann könnte es, trotz der Anträge, zum Plädoyer der Staatsanwaltschaft kommen.